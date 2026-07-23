Arriban al país 7.8 millones de viajeros en el Mundial

La Secretaría de Turismo (Sectur) indicó que en el Mundial de Futbol 2026, entre el 8 de junio y el 19 de julio, al país llegaron 7.8 millones de viajeros nacionales e internacionales, entre turistas y excursionistas, y se tuvo una derrama aproximada de 65 mil millones de pesos, pero sólo para el sector turístico ascendió a 42 mil 276 millones de pesos; además, se generaron 130 mil 900 empleos entre las tres sedes.

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Sectur, indicó que la ocupación hotelera fue de 66 por ciento en promedio, un incremento de 13 por ciento a tasa anual, lo que reflejó la alta demanda de los servicios de hospedaje. Respecto a la conectividad, los aeropuertos recibieron a 6.4 millones de pasajeros, de los cuales, 4.2 millones fueron nacionales y el resto, internacionales.

El Dato: Concanaco señaló que 60% de los hogares mexicanos incrementó en 10% su gasto durante el Mundial.

“En lo que respecta al flujo de pasajeros internacionales, el AIFA registró un crecimiento de 18 por ciento; el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, 11.5 por ciento; Monterrey, 10.3 por ciento; y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 1.5 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año anterior”.

Por su parte, la estrategia integral de protección y observancia de los derechos de Propiedad Intelectual implementada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), resultó en el aseguramiento de 200 mil 450 productos apócrifos relacionados con la justa deportiva, con un valor superior a 32.5 millones de pesos.

El aseguramiento ocurrió por los operativos de vigilancia e inspección para combatir la comercialización de mercancía apócrifa, brigadas preventivas en los estadios donde se jugaron los 13 partidos mundialistas que el país albergó, diversos operativos en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán; y atención de denuncias ciudadanas.

En cuanto a vigilancia del ecosistema digital y luego de atender procedimientos promovidos por el titular de los derechos exclusivos de transmisión de los partidos de futbol, el IMPI requirió a proveedores de servicios de Internet implementar medidas de suspensión, bloqueo y remoción de contenidos ilícitos, que derivó en la baja efectiva de 325 direcciones web, aunque 170 atenciones permanecen en proceso de revisión.

Además, mediante su servicio Buzón de la Piratería, fueron recibidas 214 denuncias vinculadas con el Mundial, de las cuales, 67 por ciento (alrededor de 143) fueron reportes de retransmisión no autorizadas de partidos y el 33 por ciento (cerca de 70) abordaron al comercialización de mercancía apócrifa; en seguimiento a estas denuncias, el instituto efectuó 550 visitas de verificación en establecimientos de diferentes estados.