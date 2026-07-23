Opella invierte mil 200 mdp en nueva expansión

Directivos de la compañía, ayer en la inauguración de la línea de producción.

En Ocoyoacac, Estado de México

Opella México inauguró una línea de producción en su planta de Ocoyoacac, Estado de México, en la que fabricará desde cero, alrededor de 200 millones de minibotellas de Enterogermina cada año, tras realizar una inversión de dos mil 300 millones de pesos, de los cuales mil 200 millones de pesos fueron destinados a la expansión de su factoría.

“Estamos hablando de dos mil 300 millones de inversión, de los cuales, mil 200 millones de pesos están destinados a esta nueva línea de producción de Enterogermina. Y eso se refleja como una expansión de nuestra capacidad tecnológica y que contribuye a consolidar a este país como una plataforma estratégica de productos para exportación y producción local de farmacéutica avanzada”, indicó Luis Suárez, director general de Opella México.

El Dato: Esta nueva línea que se coloca en Ocoyoacac contará con procesos que sólo eran realizados en Italia, por lo que se fabricará el ingrediente activo y el producto terminado.

El directivo sostuvo que en 2025 se fabricaron 6 mil 700 millones de productos en la planta mexiquense; de ese total, 60 por ciento se vende en el mercado interno y se espera que con esta nueva línea de producción se alcance 80 por ciento; es decir, ocho de cada 10 productos serán consumidos por personas mexicanas.

Luis Suárez comentó que, de los 200 millones de minibotellas que se producirán, alrededor de 50 por ciento se quedarán en el mercado interno y el resto se comercializará en Brasil, el cono Sur, y algunos países del Caribe.

“Esa nueva línea de producción trae capacidad para 200 millones de mini botellas de Enterogermina, de la cual estimamos que prácticamente la mitad de esto va a ser para el mercado local y la otra parte para otros países de América Latina. De la forma como ya construimos la planta, tenemos la posibilidad en el futuro de ampliar aún más nuestra capacidad si así se requiera y ojalá se requiera, estamos haciendo todo para que podamos vender más volumen y generar más negocio localmente”, agregó.

Resaltó que México es país estratégico para la compañía y seguirá reforzando su “presencia industrial” no sólo geográficamente, sino a través del talento de las personas, “están todas las condiciones económicas para que podamos seguir fortaleciendo esa capacidad local, mucho más cerca de los consumidores”.

Asimismo, sostuvo que hay confianza en México, y aunque la inversión de dos mil 300 millones de pesos inició en 2023 concluirá en 2028.

Añadió que han conversado con distintas autoridades y la intención es “seguir fortaleciendo e invirtiendo en nuevos proyectos, siempre que podamos tener la agilidad y que las cosas puedan salir en tiempo y forma, que es lo que venimos haciendo y trabajando muy de la mano con Cofepris, y las Secretarías de Economía, y de Salud. Seguimos creyendo mucho en México, la inversión termina hasta el 2028, pero sí tenemos intención de seguir trayendo negocio para México y otras marcas que eventualmente todavía no son producidas acá”. apuntó.

Por su parte, Delphine Borione, embajadora de Francia en México, dijo que la inversión se alinea con las prioridades del Plan México, y ayudará a fortalecer las capacidades industriales, impulsar la innovación y consolidar al sector salud como un motor de desarrollo.

“La inversión que hoy inauguramos demuestra que a 200 años del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, siguen construyendo una asociación basada en la confianza, innovación y una ambición compartida de prosperidad”.