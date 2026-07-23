Torneo deja 2.5 mil mdd a restaurantes

La Canirac señaló que alrededor de 70 por ciento del ticket promedio en los restaurantes del país estuvo entre los 400 y los 600 pesos.

El impacto económico que generó la Copa del Mundo 2026 para la industria del servicio de alimentos fue de dos mil 543 millones de dólares, lo que representó 7.0 por ciento menos de la perspectiva inicial de dos mil 734 millones de dólares, informó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

De la cifra principal, la mayor cantidad fue en beneficio del sector de la gastronomía, que contabilizó una derrama económica de 584 millones de dólares, sin embargo, también quedó 20 por ciento por debajo de la perspectiva previo al Mundial, prevista en 728 millones de dólares.

El Tip: Sólo 20 por ciento de los empleos generados fue dentro de un restaurante; es decir, 20 mil 251 puestos de trabajo de los más de 101 mil generados.

Otro ramo relevante que no alcanzó las perspectivas fue la generación de empleos, pues si bien fueron generados 101 mil 255 puestos temporales, significa un disminución de 10 por ciento de la previsión, que fue de 112 mil trabajos específicos para atender la demanda de la mayor justa deportiva a escala global.

La Canirac, en un comunicado, dio cuenta que la llegada de viajeros mundialistas también mostró una variación negativa de las previsiones, ya que sólo arribaron 494 mil turistas (desglosados en 296 mil nacionales y 198 mil extranjeros), lo que visibilizó una baja de 41 por ciento en el pronóstico de los 836 mil arribos.

Esta disminución tuvo a su vez un impacto sobre el sector del hospedaje, puesto que este ramo generó, en los 39 días que duró el Mundial de Futbol del cual México fue sede, 328 millones de dólares, mostrando un incumplimiento de 47 por ciento en su perspectiva, que rondó en 614 millones de dólares.

El único apartado comercial que superó las expectativas, fue el retail con 433 millones de dólares.