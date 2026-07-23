Los temas de este jueves

Mañanera de Sheinbaum: 23 de julio del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en CDMX

Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa. Foto: Archivo.
Por:
Yulia Bonilla

Este jueves 23 de julio de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar:

- T-MEC: EU prevé alargue a 2027 y que sigan avances si hay “cooperación”

- Señala CSP baja de 58% en homicidios en el Edomex; cifras no vistas en 19 años

TE RECOMENDAMOS:
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido el 16 de julio de 2026.
Tras más de 24 horas de audiencia

Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, es vinculado a proceso

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Protesta contra las redadas del ICE, el pasado 11 de julio, en Houston, Texas.
Representan 6 de cada 10 casos

En los procesos de revocación de ciudadanía, mayoría mexicana


Google Reviews