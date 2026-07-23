Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, es vinculado a proceso

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido el 16 de julio de 2026.

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue vinculado a proceso, la mañana de este jueves, por autoridades judiciales del país.

Ernesto Ruffo Appel fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California, junto a Ricardo Thompson Navarro, socio de la empresa Ingemar S.A. de C.V., en la que el exgobernador es socio mayoritario y es investigada por presuntas “operaciones de contrabando de combustible”.

Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los… pic.twitter.com/gXDM7l36qq — FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026

En la captura de ambos sospechosos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), según informó el Gabinete de Seguridad.

El 19 de julio, tras una audiencia que se extendió por más de 24 horas, un juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Ernesto Ruffo y a otras siete personas, entre ellas Ricardo Thompson, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburo.

El exmandatario, su socio y otros tres imputados fueron ingresados al penal federal de máxima seguridad “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

En tanto, dos personas se encuentran bajo resguardo domiciliario “por motivos de salud”, mientras que una tercera imputada fue internada en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

No obstante, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, advirtió que todavía faltan por cumplimentar más órdenes de aprehensión, además de las ocho ejecutadas el pasado 16 de julio.

En conferencia de prensa, indicó que la investigación contra Ingemar inició hace más de un año, tras el decomiso de 15 millones 480 mil de litros de gasolina y diésel almacenados en 129 carros tanque de ferrocarril localizados en julio de 2025 en patios ferroviarios de Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila.

Según la indagatoria, la red de contrabando de combustible operaba mediante la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos. Al ingresar a México, las empresas declaraban únicamente el 10 por ciento de la capacidad de los carros tanque o reportaban productos distintos a los transportados para evadir impuestos.

Asimismo las autoridades han identificado a 25 objetivos, entre ellos socios de empresas, operadores, agentes aduanales y personal de agencias aduanales, con domicilios y centros de operación en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

“Es una investigación en curso, todavía no está terminada, pero es una investigación de más de un año de la Fiscalía General de la República”, explicó García Harfuch.

En operativos realizados en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, encabezados por @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico , en coordinación con autoridades locales de Coahuila, se aseguraron 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo… pic.twitter.com/iPXh9QK3Ie — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 7, 2025

“Falso que haya un asunto político”

Por separado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha rechazado motivos partidistas en la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel.

“Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año, un año, en donde se hacen todas las diligencias que tienen que hacerse para poder garantizar ante los jueces que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión”, afirmó.

Lo anterior, en respuesta a reclamos de partidos de oposición como el PAN, que exigió respetar el debido proceso para Ernesto Ruffo al comparar el caso con las acusaciones en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ambos de Morena, el partido oficialista, y señalados, en distintos casos, por asuntos relacionados con Estados Unidos.

“No hay ninguna visión de que a los que llegan por un partido no se les investiga y a los que llegan por otro partido sí se les investiga, de ninguna manera”, sostuvo Sheinbaum.

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cehr