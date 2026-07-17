Detención de Ernesto Ruffo deriva de una investigación de más de un año, explica Harfuch

Omar García Harfuch informó que la investigación por la presunta red de huachicol fiscal comenzó hace más de un año y sigue en desarrollo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que la investigación por la presunta red de huachicol fiscal, en la que se ubica al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es resultado de una indagatoria de más de un año encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual continúa en curso.

Durante la Conferencia del Pueblo desde Tulum, Quintana Roo, el funcionario explicó que las pesquisas comenzaron tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburos en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025.

Detención de Ernesto Ruffo Appel. ı Foto: Cuartoscuro

“Es una investigación que parte de después del aseguramiento de los 33 ferrotanques. Es una investigación de más de un año”, señaló.

García Harfuch indicó que hasta el momento se han ejecutado ocho órdenes de aprehensión, aunque reconoció que aún quedan más pendientes.

“Ayer se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión, faltan otras por cumplimentar”, afirmó.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, en la Conferencia; detrás, la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Captura de video

De acuerdo con la explicación presentada por el Gobierno de México, la organización presuntamente operaba mediante la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos, declarando cantidades menores a las reales o productos distintos para reducir el pago de impuestos.

“La red declaraba prácticamente solo el 10 por ciento de la capacidad real del ferrotanque“, sostuvo el secretario.

La investigación permitió identificar una estructura integrada por empresas importadoras, agencias aduanales, compañías de servicios portuarios y ferroviarios, así como empresas dedicadas al transporte, almacenamiento, comercialización y distribución de combustible.

Según la información oficial, los trabajos de inteligencia identificaron a 25 objetivos, entre ellos socios de empresas, operadores, agentes aduanales y personal autorizado de agencias aduanales, con operaciones en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México.

Las autoridades señalaron que el combate a este esquema busca frenar la evasión fiscal vinculada al comercio ilegal de combustibles.

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