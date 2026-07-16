Somos México exige liberación inmediata de Ernesto Ruffo y acusa ‘atropello’ de la FGR

El recién conformado partido Somos México salió en respaldo del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, de quien exigió su inmediata liberación luego de que fuera detenido por presuntamente cometer contrabando de combustible, práctica delincuencial conocida como huachicol fiscal.

Por medio de un comunicado, el partido liderado por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, calificó la detención del exmandatario panista como un “inaudito atropello” por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de un “prestigiado exgobernador, empresario y ciudadano”, quien además es parte del Consejo Consultivo de dicho instituto político.

“Tras la arbitraria e ilegal detención del ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, la tarde de este jueves por parte de la Fiscalía General de la República en Ensenada, Somos México exige su inmediata e incondicional liberación, en virtud de que consideramos esta acción un atropello inaudito en contra del también Consejero Consultivo de esta organización”, señaló Somos México.

🚨Somos México (@SomosMxMexico) exige la liberación inmediata de Ernesto Ruffo Appel



Califica como “inaudito atropello” la actuación de la FGR contra el exgobernador de Baja California.



La organización acusa que el caso busca desviar la atención de presuntos vínculos entre… pic.twitter.com/nMASyrxjig — Azucena Uresti (@azucenau) July 16, 2026

El partido acusó que quienes incurren en el delito de huachicol fiscal se encuentran dentro del propio gobierno y no en la “sociedad civil”.

Además, expuso que Ruffo Appel brindó explicaciones ante autoridades y medios, tras recibir estas acusaciones, señalando que la empresa de la que es socio cuenta con aval del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Secretaría de Energía.

En el posicionamiento se subrayó que la empresa se dedica a trámites y gestiones aduanales de productos que comercializan otras firmas o particulares que buscan introducir mercancía a México.

“Su relación directa es con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para los trámites administrativos. Es la ANAM la que certifica el tipo de producto que se introduce a México. Ruffo Appel lo ha dicho públicamente, la ANAM es la gran responsable de evitar o permitir el tráfico de huachicol”, dijo.

En el contexto de las acusaciones que hoy versan sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Somos México acusó que la detención de Ruffo es una “cortina de humo para distraer la atención de los gobernadores y funcionarios acusados de vínculos con el crimen organizado”.

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MSL