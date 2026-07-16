¿Quiénes son los hijos de José Ramón Laija Serrano?

Recientemente la historia de José Ramón Laija Serrano “El Coloche” se reavivó, pues en redes sociales se publicaron fotografías de su captura y traslado a la capital ocurrido en agosto del 2003.

José Ramón Laija Serrano, alias “El Coloche”, fue detenido en 2003 y sentenciado en 2009 por el secuestro de nueve personas que tenían vínculos con Miguel Ángel Félix Gallardo.

Durante la noche del 7 de agosto del 2003 Laija Serrano fue aprehendido junto a Roberto Antonio Navarro, Luis Pérez Meza y Víctor Manuel Carrillo en la zona centro de Tepic, Nayarit, cuando viajaban a bordo de un vehículo sin placas.

En este operativo fueron incautadas varias armas de fuego, cartuchos útiles, 200 mil pesos en efectivos, envoltorios con cocaína, un recipiente con marihuana, equipos de radiocomunicación, teléfonos celulares, y fornituras para cargar armas.

La extinta Procuraduría General de la República (PGR) señaló a Lija Serrano como hermano de Guadalupe Laija Serrano, la esposa de Héctor “El Güero” Palma Salazar, quien fue ejecutada al igual que sus dos hijos en 1989, por sicarios de Miguel Ángel Félix Gallardo.

Asimismo, lo señalaron como el encargado de recibir cargamentos de sustancias ilícitas, como lugarteniente de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, y como quien tomó el control del Cártel de Sinaloa por un par de años.

Pintura de Guadalupe Laija Serrano y sus hijos de la tumba ubicada en el Panteón Jardines del Humaya en Culiacán ı Foto: Especial

La detención de Laija Serrano fue efectuada por agentes del Grupo Interinstitucional en Seguridad Pública que estuvo integrado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las procuradurías General de la República y de Nayarit, de acuerdo con el medio La Jornada.

El traslado de “El Colo” desde Nayarit hacia el entonces Distrito Federal estuvo custodiado por elementos del Ejército y de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), y este fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada.

En 2009 se dio a conocer que José Ramón Laija Serrano recibió una sentencia de 27 años 6 meses y 16 días por el delito de de privación de la libertad en modalidad de secuestro, y esta sentencia fue otorgada por el Juez Quinto de Distrito en Tamaulipas, Francisco Javier Cavazos Argüelles.

Fotos de José Ramón Laija Serrano ı Foto: Redes Sociales

¿Quiénes son los hijos de José Ramón Laija Serrano?

Pese a que la información relacionada con los hijos de José Ramón Laija Serrano no es de conocimiento público, recientemente se ha señalado en redes sociales la posibilidad de que este tenga nexos con el cantante Tito Doble P y con Peso Pluma.

Se presume que José Ramón Laija Serrano podría ser padre de Jesús Roberto Laija García, el cantante Tito Doble P, y tío de Hassan Emilio Kabande Laija, el cantante Peso Pluma; sin embargo, esta información no ha sido desmentida ni confirmada.

En abril del 2002 miembros del Ejército realizaron cateor en varios domicilios que presuntamente pertenecían a Diego “El Vivo”, hermano de Guadalupe y José Ramón Laija Serrano.

Presuntamente la aprehensión de “El Vivo” se dio después de que su hijo José, quien entonces tenía 8 años de edad, recibió un disparo accidental con arma de fuego de su padre.

De acuerdo con el meido La Jornada, el menor de edad fue trasladado a Guadalajara para recibir atención médica, y al realizarle pruebas de radizonato que resultaron negativas detuvieron a su padre.

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