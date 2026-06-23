Detienen y vinculan a proceso a sobrino de ‘El Jardinero’ en Nayarit

En Nayarit, fue detenido y vinculado a proceso Carlos “N”, identificado como sobrino de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido el pasado 27 de abril.

Sin precisar cuándo y dónde ocurrió la captura, ni ofrecer detalles sobre el proceso penal, la Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGENAY) informó que también fueron aprehendidos José Carlos “N” y Gabriel “N”.

José Carlos "N" y Gabriel "N" fueron detenidos junto a Carlos "N", identificado como sobrino de "El Jardinero". ı Foto: Fiscalía de Nayarit

A través de un video en el que destacó resultados de acciones de seguridad en Nayarit, la institución detalló que a los tres individuos les aseguraron cuatro vehículos y municiones.

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Carlos “N”, José Carlos “N” y Gabriel “N” fueron vinculado a proceso por los delitos de violación a la ley de armas de fuego y explosivos; delitos contra la salud; posesión con fines de venta, así como encubrimiento por receptación. Todos se encuentran en prisión preventiva justificada.

‘El Jardinero’, recluido en El Altiplano

“El Jardinero”, identificado como exjefe de seguridad del fallecido líder del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue detenido el pasado 27 de abril en la comunidad El Mirador, en Nayarit, por la Secretaría de Marina.

Desde el pasado 30 de abril, el presunto líder criminal permanece recluido en el penal de máxima seguridad “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que el 4 de mayo fue vinculado a proceso y un juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), a Audias Flores Silva se le imputan los delitos de portación de arma de fuego y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Audias "N", escoltado por autoridades federales tras ser detenido en Nayarit. ı Foto: FGR

Así fue la captura de ‘El Jardinero’

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras 19 meses de seguimiento e intercambio de información con agencias estadounidenses, “El Jardinero” fue ubicado en una cabaña en inmediaciones de la comunidad del Mirador, resguardado por más de 60 civiles armados.

No obstante, ante el despliegue operativo, que incluyó más de 500 efectivos y diez aeronaves, los escoltas se dispersaron y personal naval logró ubicar al presunto líder criminal, quien intentaba ocultarse en un conducto de desagüe.

“La operación se realizó de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo , sin personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales", destacó la SSPC.

Así fue la detención de "El Jardinero", según lo presentado en conferencia de prensa. ı Foto: Captura de video

La dependencia federal detalló que “El Jardinero” cuenta con una orden de extradición solicitada por Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación de arma de fuego; además, desde 2024 enfrenta una orden de reaprehensión por homicidio en ese país.

En México, Audias Flores Silva es identificado como líder regional del CJNG en Nayarit, donde presuntamente coordinaba la producción y el trasiego de drogas.

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cehr