Marina arresta a ‘El Jardinero’ en Nayarit; ofrecían 5 mdd por información: Harfuch

La Secretaría de Marina detuvo en Nayarit a Audias “F”, alias “El Jardinero”, quien contaba con orden de aprehensión en México y era requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

En redes el titular de SSPC informó de la aprehensión.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

El arresto se concretó tras un operativo ejecutado por Fuerzas Especiales de la dependencia federal. De acuerdo con información oficial, el detenido figuraba entre los objetivos buscados por el gobierno estadounidense, que ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por datos que permitieran su localización.

TE RECOMENDAMOS: Programas sociales Fechas de pago de Programas para el Bienestar confirmadas para mayo 2026

Autoridades federales indicaron que “El Jardinero” enfrentará los procesos correspondientes en territorio nacional, mientras se revisa su situación jurídica frente a la solicitud internacional.

El Gabinete de Seguridad informó que en las próximas horas se darán a conocer más detalles sobre la detención y los delitos que se le atribuyen.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR