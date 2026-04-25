Semar da golpe al huachicol: decomisa contenedores y pipas en Matamoros; hay 2 detenidos

La Secretaría de Marina (Semar) informó que ejecutó un operativo contra el mercado ilícito de combustibles en Matamoros, Tamaulipas, por el cual se aseguró equipo para este fin y se detuvo a dos personas, presuntamente ligadas a la facción “Escorpiones” del Cártel del Golfo.

Así lo informó la Semar a través de un comunicado, en donde destacó que el operativo se llevó a cabo en el Ejido Progreso Agrario, en Matamoros.

Decomisan pipas y contenedores en predio. ı Foto: Semar

Como resultado del mismo, se detuvo a dos personas y fueron asegurados un inmueble, 13 contenedores de almacenamiento (frac tank), ocho motobombas de extracción rápida (bombas trasvase), cinco tanques, dos pipas y una caja seca.

De manera extraoficial, se reportó que este predio estaba vinculado a la extracción ilegal de combustible, conocida como “huachicol”, y que las detenciones estarían relacionadas con la facción “Escorpiones” del Cártel del Golfo.

No obstante, esta información no fue confirmada por los canales oficiales de la Semar.

Decomisan pipas y contenedores en predio. ı Foto: Semar

En el mismo sentido, la Secretaría de Marina destacó que las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, “a fin de integrar la carpeta de averiguación correspondiente y definir su situación legal”.

Asimismo, enfatizó que, de esta forma, mantiene el combate a “las actividades ilícitas de la delincuencia organizada, mediante acciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno”.

El operativo fue ejecutado por la Semar mediante el Sector Naval de Matamoros, con apoyo de personal de Narcomenudeo de la Fiscalía General de la República.

Las detenciones ocurren un mes después de que Evaristo Cruz, alias “El Vaquero”, se declarara culpable en Estados Unidos de nueve cargos por delitos relacionados con narcotráfico, por sus labores al frente del Cártel del Golfo.

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