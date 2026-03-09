ASF y Semar fortalecen acciones de coordinación para mejorar la fiscalización superior.

David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, y el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Titular de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), encabezaron un encuentro para fortalecer las acciones derivadas del acuerdo de colaboración entre ambas instituciones, con el propósito de consolidar la coordinación interinstitucional y los mecanismos de trabajo conjunto en materia de fiscalización.

Como parte de estas acciones, ambas partes acordaron instalar las mesas de trabajo permanentes para establecer un canal de comunicación que permita agilizar el intercambio de información relacionada con los procesos de fiscalización en sus distintas etapas -Planeación, Desarrollo, Integración del informe del resultado y Seguimiento-, así como optimizar la atención de las acciones promovidas por la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública.

Asimismo, se prevé impulsar estrategias conjuntas que faciliten el cumplimiento de estas actividades y perfeccionar los procesos de atención a las solicitudes de información.

En el marco de estas mesas de coordinación, también se contempla la participación del personal que cada institución determine para el adecuado seguimiento de los trabajos, así como el desarrollo de actividades de capacitación dirigidas a las y los trabajadores de la Secretaría de Marina cuando resulte necesario.

En el encuentro participaron también el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, Víctor Manuel Andrade Martínez, y el Oficial Mayor de la Secretaría de Marina, Almirante Francisco Guillermo Escamilla Cázares, así como equipos de trabajo de ambas instituciones.

Con estas acciones, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Marina refrendan su compromiso de reforzar la coordinación institucional, mejorar los procesos de seguimiento derivados de la fiscalización superior y contribuir a una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos en favor de México.

JVR