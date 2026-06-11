Omar García Harfuch reconoce a la SSC por operativo especial para inauguración del Mundial

Elementos de la SSC en inmediaciones del Estadio Ciudad de México, el 9 de junio de 2026.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por el operativo desplegado para la “jornada de alta exigencia” por la inauguración del Mundial en la Ciudad de México.

A través de la red social X, el funcionario federal agradeció al personal policíaco por actuar con “temple, disciplina, firmeza y valentía”, lo que, consideró, fue determinante para mantener el orden.

“Nuestro reconocimiento y agradecimiento a las y los policías de la Ciudad de México, que actuaron con temple, disciplina, firmeza y valentía en una jornada de alta exigencia. Su presencia y profesionalismo fueron determinantes para preservar el orden, proteger a la ciudadanía y permitir que miles de familias y visitantes disfrutaran con seguridad”, escribió.

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García Harfuch también agradeció a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, así como a su equipo de trabajo, por la colaboración institucional.

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a las y los policías de la Ciudad de México, @SSC_CDMX, que actuaron con temple, disciplina, firmeza y valentía en una jornada de alta exigencia. Su presencia y profesionalismo fueron determinantes para preservar el orden, proteger a la… https://t.co/KyTsoHqMT3 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 12, 2026

Pablo Vázquez destaca ‘excelente coordinación’ en la SSC

Por separado, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, también reconoció la “disciplina, entrega, profesionalismo y valentía” de las y los elementos de la corporación por permitir que aficionados disfrutaran de las distintas actividades en el marco de la Copa Mundial de Fútbol y del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México.

En la red social X, el jefe policíaco agradeció la “confianza” de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y de Omar García Harfuch, así como la colaboración de las distintas áreas operativas de la SSC “por una excelente coordinación que nos permitió garantizar el derecho a la movilidad y el espacio público de los aficionados, así como el derecho a la libre expresión y a la manifestación de los distintos grupos que se movilizaron”.

“Seguiremos trabajando con operativos especiales durante estos días de Mundial y con el compromiso de todos los días de servir y proteger a las y los habitantes de la Ciudad”, adelantó Vázquez Camacho.

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cehr