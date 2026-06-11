Omar García Harfuch reconoce a la SSC por operativo especial para inauguración del Mundial

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por el operativo desplegado para la “jornada de alta exigencia” por la inauguración del Mundial en la Ciudad de México.
A través de la red social X, el funcionario federal agradeció al personal policíaco por actuar con “temple, disciplina, firmeza y valentía”, lo que, consideró, fue determinante para mantener el orden.
“Nuestro reconocimiento y agradecimiento a las y los policías de la Ciudad de México, que actuaron con temple, disciplina, firmeza y valentía en una jornada de alta exigencia. Su presencia y profesionalismo fueron determinantes para preservar el orden, proteger a la ciudadanía y permitir que miles de familias y visitantes disfrutaran con seguridad”, escribió.
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García Harfuch también agradeció a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, así como a su equipo de trabajo, por la colaboración institucional.
Pablo Vázquez destaca ‘excelente coordinación’ en la SSC
Por separado, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, también reconoció la “disciplina, entrega, profesionalismo y valentía” de las y los elementos de la corporación por permitir que aficionados disfrutaran de las distintas actividades en el marco de la Copa Mundial de Fútbol y del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México.
En la red social X, el jefe policíaco agradeció la “confianza” de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y de Omar García Harfuch, así como la colaboración de las distintas áreas operativas de la SSC “por una excelente coordinación que nos permitió garantizar el derecho a la movilidad y el espacio público de los aficionados, así como el derecho a la libre expresión y a la manifestación de los distintos grupos que se movilizaron”.
“Seguiremos trabajando con operativos especiales durante estos días de Mundial y con el compromiso de todos los días de servir y proteger a las y los habitantes de la Ciudad”, adelantó Vázquez Camacho.
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cehr