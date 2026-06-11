Bloque negro llega a inmediaciones del Estadio Ciudad de México; son replegados por Policía

Manifestantes y elementos de seguridad se enfrentaron en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México

Mientras miles de aficionados disfrutaban de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 y del partido entre México y Sudáfrica, un grupo de personas encapuchadas identificado como Bloque Negro protagonizó incidentes en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde fue contenido y posteriormente replegado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los hechos ocurrieron en los alrededores de la Puerta 8 del inmueble, donde los manifestantes intentaron aproximarse a una de las zonas de acceso durante el desarrollo del encuentro inaugural.

De acuerdo con los reportes en el lugar, el grupo logró acercarse al perímetro de seguridad, aunque fue interceptado por policías capitalinos equipados con escudos antimotines.

La intervención de los uniformados provocó momentos de tensión en la zona. Tras ser contenidos, algunos integrantes del grupo comenzaron a lanzar petardos, piedras y diversos objetos contra los elementos de seguridad, quienes respondieron reforzando el cerco para impedir cualquier avance hacia el estadio.

AUTORIDADES ACUSAN AL BLOQUE NEGRO DE LOS DISTURBIOS EN AV. DEL IMÁN, EN CDMX ⚠️



De acuerdo con versiones preliminares, integrantes del #BloqueNegro habrían generado los disturbios de esta tarde en Av. del Imán 800, CDMX.

• Se menciona lanzamiento de explosivos, sin confirmar… pic.twitter.com/Fd9FikNikE — Tiempo Digital (@TiempoDigitalMx) June 11, 2026

Evitan el avance hacia el estadio

Las acciones se concentraron principalmente entre la Puerta 8 y la Avenida del Imán, donde las fuerzas de seguridad replegaron a los manifestantes para alejarlos del recinto deportivo. En medio de los enfrentamientos también se reportaron actos vandálicos, incluyendo daños a cristales y mobiliario urbano cercano.

Durante la movilización, las autoridades implementaron medidas preventivas para resguardar a periodistas y trabajadores de medios de comunicación que se encontraban cubriendo el evento, quienes fueron trasladados a zonas consideradas seguras mientras se controlaba la situación.

Paralelamente, madres buscadoras y colectivos de familiares de personas desaparecidas continuaron su movilización por la zona sur de la capital. Algunos de los contingentes avanzaron por Calzada de Tlalpan después de intentar acercarse nuevamente a las inmediaciones del estadio.

Reportes preliminares indicaron que, antes de llegar al recinto mundialista, algunos integrantes del bloque causaron afectaciones en instalaciones ubicadas en la zona, incluyendo daños a infraestructura pública y cámaras de videovigilancia.

Asimismo, en otro punto de la entidad, sobre la autopista hacia Cuernavaca, estudiantes normalistas denunciaron que elementos policiales impedían su avance hacia la Ciudad de México. Integrantes del contingente señalaron que buscaban sumarse a las movilizaciones relacionadas con la exigencia de justicia en el caso Ayotzinapa.

Tras el despliegue de seguridad, el acceso al Estadio Ciudad de México permaneció bajo control y las actividades relacionadas con la inauguración del Mundial 2026 continuaron sin interrupciones dentro del inmueble, mientras las autoridades mantenían vigilancia en los alrededores para evitar nuevos incidentes.

#VIDEO | Elementos de la SSC llegan con más elementos a la salida a Cuernavaca, para impedir el paso de jóvenes provenientes de Guerrero.



📹: Claudia Arellano pic.twitter.com/PtekDASSJx — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 11, 2026

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