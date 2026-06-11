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SSC mantienen despliegue operativo para garantizar jornada segura por Mundial | VIDEOS

Elementos de diversas corporaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantienen el despliegue operativo para garantizar una jornada segura

Acción de seguridad de elementos de la SSC.
Acción de seguridad de elementos de la SSC. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Ante el arribo de aficionados de México y Sudáfrica, al Estadio Ciudad de México, personal de Tránsito, de la Policía Turística, de Seguridad Escolar y de la Policía Montada, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen el despliegue operativo en la zona, para garantizar una jornada segura.

Personal de la SSC orienta y auxilia a los aficionados que se dirigen al Estadio Ciudad de México, desde los puntos de lanzaderas, a bordo de camiones de transporte público RTP, para que lleguen a tiempo y con la alegría de ser parte del partido inaugural.

Conforme lo previsto, policías capitalinos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan desvíos a la circulación en el perímetro del Estadio Ciudad de México, bajo el operativo Última Milla, por el cual solo se permitirá el acceso a quienes cuentan con acreditación o boleto.

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Al momento, los desvíos a la circulación se aplican sobre:

  • Periférico a la altura del Circuito Estadio Azteca
  • Coscomate a la altura de Periférico
  • Av. División del Norte a partir de la calle Museo, en ambos sentidos

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