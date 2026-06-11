SSC mantienen despliegue operativo para garantizar jornada segura por Mundial | VIDEOS

Acción de seguridad de elementos de la SSC.

Ante el arribo de aficionados de México y Sudáfrica, al Estadio Ciudad de México, personal de Tránsito, de la Policía Turística, de Seguridad Escolar y de la Policía Montada, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen el despliegue operativo en la zona, para garantizar una jornada segura.

Personal de la SSC orienta y auxilia a los aficionados que se dirigen al Estadio Ciudad de México, desde los puntos de lanzaderas, a bordo de camiones de transporte público RTP, para que lleguen a tiempo y con la alegría de ser parte del partido inaugural.

Conforme lo previsto, policías capitalinos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan desvíos a la circulación en el perímetro del Estadio Ciudad de México, bajo el operativo Última Milla, por el cual solo se permitirá el acceso a quienes cuentan con acreditación o boleto.

Al momento, los desvíos a la circulación se aplican sobre:

Periférico a la altura del Circuito Estadio Azteca

Coscomate a la altura de Periférico

Av. División del Norte a partir de la calle Museo, en ambos sentidos

#SeguridadMundial | Ante el arribo de aficionados de #México y #Sudáfrica al Estadio #CiudadDeMéxico, personal de #Tránsito, de la #PolicíaTurística, de #SeguridadEscolar y de la #PolicíaMontada mantienen el despliegue operativo en la zona para garantizar una jornada segura. pic.twitter.com/NLguOjgzL1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 11, 2026

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FGR