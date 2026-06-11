SSC mantienen despliegue operativo para garantizar jornada segura por Mundial | VIDEOS

Ante el arribo de aficionados de México y Sudáfrica, al Estadio Ciudad de México, personal de Tránsito, de la Policía Turística, de Seguridad Escolar y de la Policía Montada, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen el despliegue operativo en la zona, para garantizar una jornada segura.
Personal de la SSC orienta y auxilia a los aficionados que se dirigen al Estadio Ciudad de México, desde los puntos de lanzaderas, a bordo de camiones de transporte público RTP, para que lleguen a tiempo y con la alegría de ser parte del partido inaugural.
Conforme lo previsto, policías capitalinos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan desvíos a la circulación en el perímetro del Estadio Ciudad de México, bajo el operativo Última Milla, por el cual solo se permitirá el acceso a quienes cuentan con acreditación o boleto.
¡Sí habrá Fan Fest en el Zócalo! Clara Brugada informa que evento futbolero se llevará a cabo
Al momento, los desvíos a la circulación se aplican sobre:
- Periférico a la altura del Circuito Estadio Azteca
- Coscomate a la altura de Periférico
- Av. División del Norte a partir de la calle Museo, en ambos sentidos
Te puede interesar
-Van policías sin armas a marchas
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR