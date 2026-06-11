Van policías sin armas a marchas

Oficial de la SSC camina durante la conferencia de la Jefa de Gobierno, ayer.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, garantizó el derecho a la manifestación de diversos grupos que alistan marchas en el marco de la inauguración del Mundial de Futbol y aclaró que ningún elemento policiaco que colabore cerca de manifestantes estará armado.

En conferencia, la mandataria capitalina dijo que su Gobierno siempre respetará los derechos a la libre expresión y la libertad de manifestación, por lo que actuará en estricto apego a protocolos policíacos y derechos humanos.

“Van (los policías) con su uniforme de protección personal (los policías). De ninguna manera en las manifestaciones se permite que vayan armados.

El Dato: El Gobierno capitalino ofreció a contingentes espacios afuera de la Última Milla del Estadio Ciudad de México para que lleven a cabo sus manifestaciones.

“Hoy, en el contexto del inicio del Mundial de futbol, diversas organizaciones y colectivos han decidido movilizarse. Frente a ello, nuestro Gobierno tiene una gran responsabilidad: garantizar derechos”, expuso Brugada Molina.

Con relación a esto, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, también aclaró que los elementos adscritos a su corporación tampoco portan ningún tipo de sustancia dañina para replegar a manifestantes.

De acuerdo con lo expuesto, el funcionario afirmó que los policías únicamente cuentan con un equipo básico y, sólo en algunos casos, integrantes de la SSC portan extintores.

“Mis compañeras y compañeros policías, que participan en este dispositivo, portan solamente equipo de protección personal, integrado por escudo de acrílico, casco, rodilleras y coderas, así como con algunos extintores con polvo químico seco, para evitar posibles conatos de incendio, cuyo llenado es acompañado por las instancias garantes de derechos humanos”, asestó el secretario de Seguridad local.

Estas declaraciones se realizan luego de una oleada de marchas y plantones en la Ciudad de México, misma que se ha intensificado en la antesala de la inauguración de la Copa Mundial en el Estadio Ciudad de México.

Al momento, la movilización más representativa en la ciudad es la de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes iniciaron un plantón masivo el 25 de mayo pasado.

La zona afectada por los docentes pasa por avenida Madero, calle 5 de Mayo, avenida 20 de Noviembre, Bucareli, Donceles, Allende, Tacuba, República de Chile y otros puntos de vital importancia situados en la zona centro de la capital.

Debido a esto, la Jefa de Gobierno también enfatizó que su administración no caerá en ningún tipo de provocación, esto luego de que varias denuncias ciudadanas señalaron que manifestantes del estado de Guerrero, aparentemente portaban artefactos para usar en la marcha de este miércoles.

“Pareciera que algunos grupos quisieran que volviéramos a esos capítulos oscuros de nuestra historia. Pero eso no va a ocurrir. Se van a quedar con las ganas, quienes tratan de generar, a lo mejor, alguna provocación, para que haya una respuesta de represión por parte del Gobierno de la ciudad”, concluyó la titular de la Jefatura de Gobierno