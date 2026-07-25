Marchas y bloqueos en CDMX HOY 25 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Integrantes del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y de la Asociación de Cubanos Residentes en México A.C, en fotografía de archivo.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Una manifestación en apoyo a Cuba en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este sábado 25 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 25 de julio no se esperan marchas, pero sí 12 concentraciones.

Concentraciones

FRENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS DEL ANÁHUAC : Foro informativo en Casa Comunitaria San Pedro Cuajimalpa (Av. Juárez y Av. Veracruz, Col. San Pedro Cuajimalpa, Alc. Cuajimalpa) a las 11:00 hrs. (Nota: No se descarta la presencia de pueblos y barrios originarios e indígenas).

COMITÉ EJECUTIVO DE DEMOCRATS ABROAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO : Vigilia por las Familias Latinas en el Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Posible afectación a vialidades).

ACCIÓN COMUNITARIA PEDREGALES : Evento “Semillero antimundialista” en el Estadio Banorte (Bajo puente, Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán) a las 11:30 hrs. (Nota: Posible afectación a vialidades).

PLATAFORMA 4:20 : Jornada itinerante de difusión de derechos cannábicos en el Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs.

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Evento “Rituales 4:20” en la Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Nota: Posible afectación a vialidades).

MOVIMIENTO MEXICANO DE SOLIDARIDAD CON CUBA : Conversatorio en el Museo Panteón de San Fernando (San Fernando No. 17, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:30 hrs. (Nota: Posible afectación a vialidades).

SEMILLA GUINDA : Asamblea Nacional por la Soberanía en la Explanada del Pilares “Vasco de Quiroga” (Av. Ing. Eduardo Molina s/n, Col. Vasco de Quiroga, Alc. Gustavo A. Madero) a las 13:30 hrs.

COLECTIVO “HOMBRES Y MUJERES REBELDES EN LUCHA POR LA HUMANIDAD” : Caravana ambulante por la equidad y dignidad en el Monumento al General Lázaro Cárdenas del Río (Eje Central Lázaro Cárdenas y Dr. Erazo, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 14:00 hrs. (Nota: Posible afectación a vialidades).

BRIGADA SUMUD MÉXICO : Reunión de coordinación en el Museo Casa de León Trotsky (Av. Río Churubusco No. 410, Col. Del Carmen, Alc. Coyoacán) a las 14:00 hrs.

GUITARRAS LIBERTARIAS : Actividades artísticas y culturales en el Espacio Autónomo “Okupa Che” (Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán) a las 15:00 hrs.

COLECTIVO “NEON PROTEST” CIUDAD DE MÉXICO : Manifestación en defensa de los animales en el Parque Lincoln (Av. Emilio Castelar No. 163, Col. Polanco III Sección, Alc. Miguel Hidalgo) a las 15:30 hrs.

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Instalación de mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día

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