¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 24 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY viernes 24 de julio

Aspecto de una marcha de pensionados.
Aspecto de una marcha de pensionados. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX.
Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este viernes 24 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 24 de julio se espera una marcha y seis concentraciones.

Marchas

  • ALIANZA POR UN FUTURO MEJOR, JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Se concentrarán en la Estación “Xola” (Línea 2 del Metro), Calz. de Tlalpan y Toledo, Col. Álamos, Alc. Benito Juárez a las 10:00 con destino a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya (Castilla No. 186, Col. Álamos, Alc. Benito Juárez). (Nota: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades; aforo aprox. 60 personas).

Concentraciones

  • COLECTIVO “LLECA ESCUCHADO LA CALLE”: Se concentrarán en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Tlaxcoaque No. 8, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00. (Nota: Llevarán a cabo conferencia de prensa a las 10:00 hrs y reunión con autoridades a las 11:00 hrs; no se descarta la afectación de vialidades; aforo aprox. 60 personas).
  • PLATAFORMA 4:20: Se concentrarán en el Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Nota: Jornada itinerante sobre derechos cannábicos; aforo aprox. 30 personas).
  • FAMILIARES Y AMIGOS DE VÍCTIMA DE HECHOS DE TRÁNSITO: Se concentrarán en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc a las 14:00. (Nota: Apoyo durante audiencia judicial; aforo aprox. 25 personas).
  • ECO DEL CAOS: Se concentrarán en el Restaurante Bar “La Reforma de Bucareli”, Bucareli No. 26, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 15:00. (Nota: Protesta artística contra desalojo; no se descarta la afectación de vialidades; aforo aprox. 50 personas).
  • MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez durante el día. (Nota: Instalación de mesas de recolección de firmas; aforo aprox. 30 personas).
  • COLECTIVA “MERCADITAS AUTÓNOMAS MOMOXCAS”: Se concentrarán en la Plaza San Antonio Tecómitl, Av. Hidalgo Norte y Juárez, Col. San Antonio Tecómitl, Alc. Milpa Alta durante el día. (Nota: “Mercadita Feminista”; no se descarta que se sumen otras colectivas; aforo aprox. 50 personas).

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