Marchas y bloqueos en CDMX HOY 24 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este viernes 24 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 24 de julio se espera una marcha y seis concentraciones.

Marchas

ALIANZA POR UN FUTURO MEJOR, JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Se concentrarán en la Estación “Xola” (Línea 2 del Metro), Calz. de Tlalpan y Toledo, Col. Álamos, Alc. Benito Juárez a las 10:00 con destino a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya (Castilla No. 186, Col. Álamos, Alc. Benito Juárez). (Nota: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades; aforo aprox. 60 personas).

Concentraciones

COLECTIVO “LLECA ESCUCHADO LA CALLE” : Se concentrarán en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Tlaxcoaque No. 8, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00. (Nota: Llevarán a cabo conferencia de prensa a las 10:00 hrs y reunión con autoridades a las 11:00 hrs; no se descarta la afectación de vialidades; aforo aprox. 60 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en el Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Nota: Jornada itinerante sobre derechos cannábicos; aforo aprox. 30 personas) .

FAMILIARES Y AMIGOS DE VÍCTIMA DE HECHOS DE TRÁNSITO : Se concentrarán en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc a las 14:00. (Nota: Apoyo durante audiencia judicial; aforo aprox. 25 personas) .

ECO DEL CAOS : Se concentrarán en el Restaurante Bar “La Reforma de Bucareli”, Bucareli No. 26, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 15:00. (Nota: Protesta artística contra desalojo; no se descarta la afectación de vialidades; aforo aprox. 50 personas) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL : Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez durante el día. (Nota: Instalación de mesas de recolección de firmas; aforo aprox. 30 personas) .

COLECTIVA “MERCADITAS AUTÓNOMAS MOMOXCAS”: Se concentrarán en la Plaza San Antonio Tecómitl, Av. Hidalgo Norte y Juárez, Col. San Antonio Tecómitl, Alc. Milpa Alta durante el día. (Nota: “Mercadita Feminista”; no se descarta que se sumen otras colectivas; aforo aprox. 50 personas).

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