Marchas y bloqueos en CDMX HOY 21 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este martes 21 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 21 de julio se esperan seis concentraciones y una caravana.

Marchas

TRANSPORTE DE BARRIO: Se concentrarán en la Estación “Periférico Oriente” (Línea 12), Av. Tláhuac No. 1553, Col. Año de Juárez; Estación “Tepalcates” (Línea A), Calz. Ignacio Zaragoza No. 1646, Col. Juan Escutia; y Av. Ermita Iztapalapa y Ayuntamiento, Col. San Pablo, Alc. Iztapalapa, a las 09:00 hrs, con destino al Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Segunda movilización “Así se mueve el barrio”; no se descarta el apoyo de más colectivos de transportistas y afectaciones viales; aforo estimado: 600 personas).

Concentraciones

COLECTIVA “LAS TONATZIN” : Se concentrarán en los Juzgados del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Unión No. 25, Col. Santa Martha Acatitla, Alc. Iztapalapa, a las 10:00 hrs. (Nota: Exigen justicia para una menor víctima de abuso físico; aforo estimado: 15 personas) .

AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO : Se concentrarán en el Deportivo “Hermanos Galeana” (Plantón), en Av. 416 y Av. José Loreto Fabela, Col. San Juan de Aragón VII Sección, Alc. Gustavo A. Madero, a las 11:00 hrs. (Nota: Exigen la devolución de animales retirados de albergue y denuncian falta de atención adecuada; no se descarta el apoyo de otras organizaciones; aforo estimado: 40 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en el Monumento a la Madre, en Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc, a las 12:00 hrs. (Nota: Jornada itinerante de recolección de firmas, talleres y charlas sobre derechos cannábicos; aforo estimado: 30 personas) .

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL : Se concentrarán en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás, en Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Santo Tomás, Alc. Miguel Hidalgo, a las 12:00 hrs. (Nota: Tercera mesa de trabajo con autoridades del IPN; no se descarta asamblea al término de la reunión; aforo estimado: 70 personas) .

COLECTIVO “LIBERTAD PARA MAURICIO” : Se concentrarán en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, a las 12:00 hrs. (Nota: Exigen la libertad inmediata de un activista pro Palestina; no se descarta afectación de vialidades; aforo estimado: 50 personas) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez, durante el día. (Nota: Mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del SME dentro de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”; aforo estimado: 30 personas).

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