¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 21 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY martes 21 de julio

Aspecto de una manifestación de trabajadores del transporte.
Aspecto de una manifestación de trabajadores del transporte. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX.
Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

TE RECOMENDAMOS:
El Metro extiende su horario este 5 de julio
¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 21 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Este martes 21 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 21 de julio se esperan seis concentraciones y una caravana.

Marchas

  • TRANSPORTE DE BARRIO: Se concentrarán en la Estación “Periférico Oriente” (Línea 12), Av. Tláhuac No. 1553, Col. Año de Juárez; Estación “Tepalcates” (Línea A), Calz. Ignacio Zaragoza No. 1646, Col. Juan Escutia; y Av. Ermita Iztapalapa y Ayuntamiento, Col. San Pablo, Alc. Iztapalapa, a las 09:00 hrs, con destino al Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Segunda movilización “Así se mueve el barrio”; no se descarta el apoyo de más colectivos de transportistas y afectaciones viales; aforo estimado: 600 personas).

Concentraciones

  • COLECTIVA “LAS TONATZIN”: Se concentrarán en los Juzgados del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Unión No. 25, Col. Santa Martha Acatitla, Alc. Iztapalapa, a las 10:00 hrs. (Nota: Exigen justicia para una menor víctima de abuso físico; aforo estimado: 15 personas).
  • AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO: Se concentrarán en el Deportivo “Hermanos Galeana” (Plantón), en Av. 416 y Av. José Loreto Fabela, Col. San Juan de Aragón VII Sección, Alc. Gustavo A. Madero, a las 11:00 hrs. (Nota: Exigen la devolución de animales retirados de albergue y denuncian falta de atención adecuada; no se descarta el apoyo de otras organizaciones; aforo estimado: 40 personas).
  • PLATAFORMA 4:20: Se concentrarán en el Monumento a la Madre, en Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc, a las 12:00 hrs. (Nota: Jornada itinerante de recolección de firmas, talleres y charlas sobre derechos cannábicos; aforo estimado: 30 personas).
  • MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL: Se concentrarán en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás, en Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Santo Tomás, Alc. Miguel Hidalgo, a las 12:00 hrs. (Nota: Tercera mesa de trabajo con autoridades del IPN; no se descarta asamblea al término de la reunión; aforo estimado: 70 personas).
  • COLECTIVO “LIBERTAD PARA MAURICIO”: Se concentrarán en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, a las 12:00 hrs. (Nota: Exigen la libertad inmediata de un activista pro Palestina; no se descarta afectación de vialidades; aforo estimado: 50 personas).
  • MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez, durante el día. (Nota: Mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del SME dentro de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”; aforo estimado: 30 personas).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
PARTE de los destrozos en el refugio, ayer
Buscan retorno de animales

Acusan irrupción en Refugio Franciscano; señalan a fundación


Google Reviews