Metro CDMX HOY 21 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro extiende su horario este 5 de julio

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 21 de julio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, y 12. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Las Líneas A y B registran alta afluencia; se envían unidades vacías a estaciones con mayor… pic.twitter.com/WfUOanrkhk — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 21, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 8

La línea 8 que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se agiliza tras presentarse alta afluencia. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Es enserio que llevamos 25 minutos en 6 estaciones línea 8 dirección Garibaldi”

“¿Ahora que está pasando en la línea 8? Viene muy lenta, no está lloviendo, no hay hasta afluencia... y aun así va haciendo base de 3 a 5 minutos por estación"

“Porque no pasa el metro de la línea 8 Ya llevamos esperando más de 10 minutos estamos muchos en espera”

Línea 12

La línea 12 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Mixcoac a Tláhuac presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Buenos días nos podrían indicar por que se va parando la línea 12 dirección a Mixcoac”

“Llevamos parados mucho tiempo en Línea 12, 20 min, por favor nos pueden informar”

“Que pasa en línea 12 por favor... Esta parada en Calle 11 dirección Mixcoac”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 7

Línea B

Línea 3

Línea A

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LMCT