Marchas y bloqueos en CDMX HOY 20 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha de estudiantes del IPN en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este lunes 20 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 20 de julio se espera una marcha, seis concentraciones y dos citas.

Marchas

INTEGRANTES DEL GREMIO DE OPERADORES DE MÁQUINAS DE VIDEOJUEGOS Y ESPARCIMIENTO: Se manifestarán en Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 con destino a Palacio Nacional (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico). (Nota: Protesta contra la criminalización de su actividad y en demanda de regularización; aforo aproximado de 100 personas)

Concentraciones

COLECTIVA “LAS TONATZIN” : Se concentrarán en la Fiscalía General de la República, Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00. (Nota: Exigen justicia para una menor de edad víctima de abuso físico; aforo aproximado de 30 personas)

AGRUPACIÓN MEXICANA DE TRABAJADORES DEL MARKETING : Se reunirán en el Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00. (Nota: Exigen un alto a la discriminación, inseguridad y mejores condiciones laborales; aforo aproximado de 40 personas)

PLATAFORMA 4:20 : Llevarán a cabo un encuentro en el Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Nota: Jornada itinerante informativa y de recolección de firmas sobre derechos cannábicos; aforo aproximado de 30 personas)

COMITÉ ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL : Se concentrarán en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas “Unidad Santo Tomás”, Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Casco de Santo Tomás, Alc. Miguel Hidalgo a las 13:00. (Nota: Celebración de Asamblea General; no se descarta que se sumen otras organizaciones estudiantiles; aforo aproximado de 60 personas)

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA: Llevarán a cabo un mitin en la Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 16:00. (Nota: Exigen el cese a la criminalización de defensores y la liberación de un compañero; no se descarta el arribo de autobuses; aforo aproximado de 90 personas)

Citas Agendadas

FRENTE AMPLIO DE UNIDAD “JORGE TAPIA SANDOVAL”, A.C. : Se reunirán en la Fiscalía General de la República, Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00. (Nota: Exigen respuesta a la demanda presentada ante la UIF y Fiscalía Anticorrupción contra el líder del SME; aforo aproximado de 40 personas)

TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Se concentrarán en la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, Castilla No. 186, Col. Álamos, Alc. Benito Juárez a las 11:00. (Nota: Solicitan la asignación de un dígito sindical oficial; aforo aproximado de 50 personas)

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