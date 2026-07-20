Refugio Franciscano denuncia vandalización; destruyen jaulas rehabilitadas, paredes y rejas

El Refugio Franciscano denunció vía redes sociales que personas no identificadas ingresaron a sus instalaciones y causaron destrozos en el inmueble, el cual había sido rehabilitado con apoyo de voluntarios y donaciones para permitir el eventual regreso de los cerca de 900 perros y gatos que fueron retirados del lugar el 7 de enero de este año.

“Más de 20 personas irrumpieron armadas con pistolas y por la fuerza en nuestras instalaciones. Durante el ataque secuestraron a nuestro cuidador, Javier, a quien le robaron dinero, su pantalla de televisión y su celular, lo sometieron, amenazaron e intimidaron mientras lo obligaban a recorrer todo el predio”, se lee en el comunicado.

Entre los años provocados están: la destrucción de techos de las jaulas donde los perros permanecen durante la noche, además de bardas, rejas y paredes, las cuales fueron derribadas con mazos. También encontraron una bobina de alambre de púas que estaba lista para ser instalada por los intrusos.

El pasado 20 de febrero, La Razón visitó el refugio de la mano de su directora Gina Rivara Reyes quien explicó que la rehabilitación del inmueble fue posible gracias al trabajo solidario de voluntarios, quienes aportaron pintura, materiales y mano de obra para recuperar las instalaciones.

Denuncian agresión contra Albergue Franciscano



La asociación Refugio Franciscano informó que un grupo de hombres encapuchados ingresó esta madrugada por la fuerza a las instalaciones del albergue de cuidado de animales.



Denunciaron que cerca de las 3:00 de la mañana llegaron… pic.twitter.com/fxrFdwIZSi — Abejorro (@AbejorroMedia) July 20, 2026

El refugio mantiene una disputa legal con la Fundación Antonio Haghenbeck desde 2025, luego de que ésta vendiera el terreno donde se ubican las instalaciones a una inmobiliaria.

“Sabemos que fue la Fundación Haghenbeck porque ellos mismos dejaron la evidencia con el objeto de intimidarnos”, se mencionó en el comunicado.

Aunque la organización logró recuperar el acceso al predio, los animales permanecen bajo resguardo del Gobierno de la Ciudad de México en diferentes espacios como la Brigada de Vigilancia Animal.

De acuerdo con el Refugio Franciscano, los perros volverán únicamente cuando existan condiciones adecuadas, entre ellas un sistema hidráulico que permita el desalojo de agua y desechos, además de jaulas rehabilitadas, trabajos que ahora quedaron afectados por el acto vandálico.

Hasta el cierre de esta edición, ni la Secretaría de Gobierno ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México han informado sobre los hechos o sobre el inicio de una investigación.

“Es momento de que las autoridades ya tomen cartas en el asunto; por mucho tiempo, la Fundación Haghenbeck ha actuado de manera impune, cometiendo delitos, haciendo montajes que destruyen vidas de seres sintientes”, culmina el comunicado.

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LMCT