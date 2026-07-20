Reconoce Brugada a más de 40 mil servidores públicos que hicieron de CDMX la mejor sede mundialista

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció el compromiso de más de 40 mil servidores públicos de todas las secretarías, direcciones, áreas locales y dependencias de la Ciudad de México, por los trabajos de organización y coordinación interinstitucional que se llevaron a cabo durante la celebración del Mundial 2026, y puntualizó que el gobierno aprendió y es ahora mejor después de vivir la experiencia de esta justa deportiva.

“Felicitar a los mejores servidores y servidoras públicas del país (...), un enorme reconocimiento desde el fondo de nuestro corazón a cada uno de ustedes. Gracias a ustedes, la Ciudad de México fue, sin duda, la mejor sede del Mundial; ustedes fueron la fuerza invisible que sostuvo la fiesta más visible del mundo”, expresó la mandataria ante más de 10 mil funcionarios públicos presentes en el evento.

Desde el Zócalo capitalino, que albergó el FIFA Fan Fest, la mandataria capitalina destacó la coordinación interinstitucional con el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre todo con la implementación del Plan Kukulcán de seguridad, que cumplió con el objetivo de proteger a la población durante esta celebración.

“Es momento de reconocer también a la presidenta Claudia Sheinbaum, la mejor presidenta del mundo, que nos representó con dignidad y honor el día de ayer, y siempre, durante la final del evento deportivo más importante del planeta”, afirmó.

Al entregar una medalla por su labor a cada representante de las diversas áreas, la titular del Ejecutivo local indicó que ellas y ellos fueron la fuerza invisible que sostuvo la fiesta más visible del mundo y que también hicieron posible las más de 2 mil obras de beneficio permanente para la población.

Durante el acto, Brugada Molina realizó un reconocimiento a los más de 40 mil servidores públicos, personal operativo que trabajó en calles, plazas, centros de reunión y festivales futboleros, así como a las corporaciones policiacas que mantuvieron el orden y la seguridad durante momentos de alta afluencia. Su labor, dijo, permitió que millones de personas disfrutaran de una celebración abierta, gratuita, participativa y segura.

“Muchas gracias a la valiente policía, al comprometido compañero y compañera de participación ciudadana, al heroico personal de limpia, a las y los servidores públicos que desde muy temprano y hasta la madrugada, bajo el sol o bajo la lluvia, estuvieron cuidando la ciudad”, resaltó.

En ese sentido, destacó que el Mundial demostró la capacidad de la Ciudad de México para enfrentar grandes desafíos mediante el trabajo en equipo, la solidaridad y el compromiso con el servicio público, y subrayó que esta experiencia deja una ciudad más fuerte y preparada, así como una profunda convicción de que cuando la capital une esfuerzos en torno a un objetivo común, no hay reto imposible de superar.

“Infinitas gracias por hacer posible el Mundial. Gracias por construir ciudad. Gracias por construir comunidad. Gracias por construir patria. Este gobierno aprendió y ya no es el mismo, es mejor después del Mundial y todos somos mejores después de esta experiencia”, concluyó.

Durante la entrega de reconocimientos, la suboficial Lidia Gabriela Hernández Cortés, en representación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), expresó el orgullo de las y los policías capitalinos por haber contribuido al desarrollo exitoso de la Copa Mundial de Fútbol y destacó que durante los 39 días del torneo la corporación mantuvo presencia permanente para proteger a la población, visitantes y aficionados.

Además, resaltó que el desempeño de la Policía capitalina fue reconocido por autoridades internacionales, al consolidarla como una institución con capacidad para atender eventos masivos al nivel de las mejores del mundo.

Asimismo, agradeció la confianza del Gobierno de la Ciudad de México y de la Jefa de Gobierno, al señalar que el Mundial fortaleció a la corporación y la consolidó como un referente, preparada para afrontar con profesionalismo y lealtad los retos que vienen.

La representante de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Citlali Varona, destacó que el cierre del Mundial representa la conclusión de uno de los mayores retos de movilidad que ha enfrentado la capital, resultado de meses de planeación, coordinación y trabajo conjunto.

Agradeció al personal operativo, conductores, equipos técnicos y administrativos, voluntarios y a los organismos de transporte (ORT, RTP, STE, Metro y Metrobús), así como a las y los servidores públicos de la Secretaría de Movilidad por hacer posible que millones de personas pudieran desplazarse de manera segura, ordenada y eficiente durante el evento.

Reconoció también al secretario de Movilidad y a la jefa de Gobierno por la confianza y el respaldo brindado, y afirmó que, aunque el Mundial concluyó, el legado de este trabajo permanecerá en la experiencia adquirida y en la certeza de que la Ciudad de México estuvo a la altura de este suceso histórico.

Mientras que el representante de la SOBSE, Giovanni Ramos Flores, destacó que con obras que conectan, incluyen y transforman como la Ciclovía “La Gran Tenochtitlan”, el Jardín Flotante “Tlallipan” y la construcción y rehabilitación de canchas y espacios públicos en las 16 alcaldías permitieron que el Mundial no se limitara a los partidos en el estadio y consolidaran un mundial social con la visión de la Jefa de Gobierno de una ciudad accesible y de cuidados para todos.

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