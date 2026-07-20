Morena “intenta” retomar el plan contra delito de aborto

A 20 meses de que la bancada de Morena en el Congreso capitalino congeló la iniciativa para quitar el aborto del Código Penal local, la coordinadora del grupo parlamentario, Xóchitl Bravo Espinosa, dijo que intentarán retomar la propuesta en el siguiente periodo de sesiones.

Durante la conferencia La Chilanguera, la legisladora local mencionó que la iniciativa que presentó en 2024 la diputada del partido guinda Yuriri Ayala Zúñiga podría ser retomada para el periodo ordinario que inicia en septiembre próximo y con el cual termina la actual legislatura capitalina.

El Dato: Entre 2019 y 2024, la Clínica Beatriz Velazco se convirtió en la que más Interrupciones Legales del Embarazo practicó con 17 mil 288, de acuerdo con el Gobierno local.

“Sí me interesaría mucho tocar este tema. Creo que, con Ceci (Vadillo Obregón), las colectivas, las secretarías de las Mujeres local y federal, abriremos nuevamente el diálogo para hablar de este tema tan importante.

“Soy siempre una mujer feminista que defiende el derecho a decidir sobre los cuerpos de cada una de nosotras, entonces sí, intentaremos retomar este tema, obviamente abriendo todos los consensos”, mencionó a pregunta de La Razón.

La propuesta para despenalizar el aborto en la Ciudad de México en cualquier etapa de gestación fue aprobada el 4 de noviembre de 2024 por las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, así como la de Igualdad de Género.

73 por ciento de pacientes por aborto son jóvenes

El planteamiento, que fue el primero en la historia en avanzar en comisiones, sería discutido en el Pleno del recinto de Donceles el 7 de noviembre de ese año, pero Morena bajó el dictamen. La bancada guinda sostuvo que implementaría una campaña de información y, posteriormente, indicó que habría foros.

Si bien en enero de 2025 las diputadas morenistas Martha Ávila Ventura y Yuriri Ayala Zúñiga aseguraron que la iniciativa no estaba en la congeladora, ya han pasado 20 meses desde que la propuesta no ha sido discutida y de que Morena llevaba a cabo foros con diversos sectores de la población.

Aun con este escenario, Bravo Espinosa comentó ayer que retomarán las conversaciones sobre la eliminación del delito de aborto.

“En los temas importantes de la ciudad como éste, que es un derecho para las mujeres (...) de repente hay voces externas que, creo, también hay que escucharlas, pero éste es el momento para abrir nuevamente la discusión”, dijo.

Actualmente el artículo 144 del Código Penal de la Ciudad de México establece que la interrupción del embarazo es castigada después de las 12 semanas de gestación. Antes de este periodo, está permitido el aborto, pues así se estableció desde 2007.

Así, la mujer que, voluntariamente, opte por esta opción podría ser sancionada con una pena de tres a seis meses de prisión.

LAS ACUSACIONES ı Foto: Especial

LAS INDAGATORIAS. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió 244 carpetas de investigación por el delito de aborto, mientras que un año antes fueron 185, lo cual representó un alza de 31.8 por ciento.

Los casos registrados por la autoridad local en 2024 es la cifra más alta desde 2020, cuando sólo investigó 79 presuntos ilícitos de este tipo. Desde ese año los hechos han ido en aumento.

Durante el primer semestre del presente año, las autoridades registran 111 carpetas de investigación por el supuesto crimen, lo que la hace la segunda cifra más alta desde hace siete años, pues en 2025 fueron 116, aunque no especifica si es contra mujeres y personal médico.