Promete Obras dar a conocer plan de Skatepark San Antonio

Un joven patina durante un evento en el parque de San Antonio Abad, en 2017.

El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, adelantó a La Razón que el proyecto definitivo para la reconstrucción del Barrio San Antonio Skatepark, elaborado en 2017 por California Skateparks, será presentado en una semana, antes de iniciar el proceso de licitación para ejecutar la obra.

El pasado 12 de julio, el funcionario afirmó a La Razón que este proceso estaría listo en dos semanas, lo cual sucedería en una fecha estimada del 26 de julio.

“Estamos en la etapa de proyecto. Contratamos a California y California tiene sus tiempos. No es una empresa que está improvisando el desarrollo de un proyecto”, explicó Basulto Luviano.

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El titular de la Sobse indicó que el diseño ha requerido diversas mesas de trabajo y ajustes técnicos entre la dependencia y California Skateparks antes de su presentación pública.

En sus declaraciones no precisó si el proyecto ya fue mostrado a los representantes de Espacio sobre ruedas, colectivo que agrupa a usuarios del parque demolido y que participa en las mesas de diálogo con la dependencia.

“Ha habido sesiones de trabajo del proyecto, pero ha habido observaciones, correcciones de ida y venida, como todo proyecto, y muy pronto vamos a salir a mostrar la propuesta definitiva.

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“Estimo que en máximo dos semanas vamos a salir a hacer un evento público mostrando el proyecto que está presentando California. A partir de ahí arranca el proceso licitatorio y lo vamos a licitar con la finalidad de que se pueda ya llevar a cabo la obra y arrancar el trabajo”, sostuvo Basulto Luviano.

La reconstrucción del skatepark es uno de los compromisos asumidos por el Gobierno capitalino tras la demolición del espacio, ocurrida el 7 de mayo para dar paso a las obras del Jardín Flotante Tlallipan sobre Calzada de Tlalpan.

Cuatro días después, el 11 de mayo, Basulto Luviano anunció que la Sobse buscaría a California Skateparks para desarrollar el nuevo proyecto en la ciudad, luego de que integrantes de la comunidad de patinadores solicitaran su participación en las mesas de trabajo.

El pasado 10 de julio, La Razón publicó que integrantes del colectivo Espacio sobre Ruedas exigían a la dependencia transparentar el presupuesto, el calendario de ejecución y el proyecto ejecutivo de la obra.

En esa ocasión, el asesor técnico y miembro del colectivo, Raúl Mendoza, señaló que, una vez concluido el Mundial de Futbol, esperaban que las negociaciones avanzaran con mayor rapidez y que la comunidad pudiera conocer tanto el diseño como los recursos destinados a la reconstrucción.