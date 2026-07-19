Marchas y bloqueos en CDMX HOY 19 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Familias buscadoras se concentran en la Glorieta de los Desaparecidos.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aficionados en el Ángel de la Independencia, en el contexto del Mundial 2026. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este domingo 19 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 19 de julio no se esperan marchas ni citas, pero sí 12 concentraciones.

Concentraciones

COLECTIVA “MERCADITAS MOMOXCAS” : Se concentrarán en protesta contra la violencia económica hacia las mujeres en la Plaza San Antonio Tecómitl, Av. Hidalgo Norte y Juárez, Col. San Antonio Tecómitl, Alc. Milpa Alta a las 09:00. (Nota: Aforo aprox. 50 personas. No se descarta que se sumen en apoyo otras colectivas feministas de la demarcación).

COLECTIVO “GLORIETA DE LAS Y LOS DESAPARECIDOS” : Se concentrarán para realizar el “Torneo de Futbol por la Memoria y Contra el Olivdo” en la Glorieta del Ahuehuete, Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00. (Nota: Aforo aprox. 60 personas. Apoyan diversas organizaciones; no se descarta afectación de vialidades).

COLECTIVA HILOS : Realizarán la Jornada “Tejer la Memoria” en la Glorieta del Ahuehuete, Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00. (Nota: Aforo aprox. 80 personas. Conmemoración del primer aniversario de la desaparición de una estudiante; podrían sumarse otros colectivos de búsqueda).

DIPUTADA DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN : Realizarán una asamblea informativa en defensa de la soberanía nacional en el Foro “El Olivar” Parque de la Juventud, Calle 10 s/n, Col. Tolteca, Alc. Álvaro Obregón a las 10:30. (Nota: Aforo aprox. 150 personas).

ARMY MÉXICO : Se reunirán para un intercambio de “Freebies” y convivencia temática de BTS en la Plaza Comercial Pino Suárez, José María Izazaga y José María Pino Suárez, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Nota: Aforo aprox. 100 personas).

COLECTIVO “LA COMUNA 4:20” : Realizarán el evento cultural “La Bocina del Dub Vol. 2” en el Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada 4:20), Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Nota: Aforo aprox. 50 personas).

ASAMBLEA ANTIMUNDIALISTA : Llevarán a cabo el evento de protesta “Hasta Nunca FIFA 2026” en el Estadio Ciudad de México (Bajo puente), Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán a las 12:00. (Nota: Aforo aprox. 60 personas. Se prevé la posible afectación de vialidades).

PLATAFORMA 420 : Realizarán una jornada itinerante de difusión y recolección de firmas en el Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Nota: Aforo aprox. 30 personas).

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Llevarán a cabo el evento “Dub Signal” para exigir espacios seguros con perspectiva de género en la Plaza Tlaxcoaque, Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Nota: Aforo aprox. 50 personas. No se descarta afectación a la vialidad).

AFICIONADOS DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE FUTBOL DE MÉXICO : Se concentrarán para despedir el Mundial de Futbol en el Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Nota: Aforo aprox. 4,000 personas).

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL : Establecerán mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del SME en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez durante el día. (Nota: Aforo aprox. 30 personas).

CELEBRACIÓN DE LA FINAL DEL MUNDIAL: Se concentrarán para festejar al campeón del torneo a las 16:00. (Nota: Aforo aprox. 2,000 personas. El punto de reunión será la Glorieta de Cibeles si gana España, o el Ángel de la Independencia si gana Argentina).

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