Marchas y bloqueos en CDMX HOY 18 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aficionados de la Selección de Argentina en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este sábado 18 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 18 de julio, se esperan 12 concentraciones.

Concentraciones

REFORESTACIÓN O EXTINCIÓN CIUDAD DE MÉXICO : Realizarán una jornada de trabajo colectivo en Parque Morelos (Adolfo de la Huerta y Jesús Lecuona, Col. Miguel Hidalgo 3ª. Sección, Alc. Tlalpan) a las 10:00. (Aforo aprox. 30) .

FRENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS DEL ANÁHUAC : Foro informativo en Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco (Adolfo López Mateos No. 323, Col. San Juan Moyotepec, Alc. Xochimilco) a las 11:00. (Aforo aprox. 60; se prevé asistencia de comunidades originarias) .

INICIATIVA CIUDADANA “LIBERTAD PARA MORIR MX” : Recolección de firmas en la Estación “Ermita” de la Línea 12 del Metro (Calz. de Tlalpan, Col. Portales Norte, Alc. Benito Juárez) a las 11:00. (Aforo aprox. 40) .

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Evento “Rituales 4:20” en Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00. (Aforo aprox. 100; no se descarta afectación de vialidades) .

RED ACADÉMICA DE SOLIDARIDAD CON PALESTINA MÉXICO : Evento “Mundial de Futbol de los Pueblos 2026” en el Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00. (Aforo aprox. 80; no se descarta afectación de vialidades) .

OMNICRACIA : Manifestación informativa sobre el “Paro Nacional” en el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00. (Aforo aprox. 40; no se descarta afectación de vialidades) .

GRUPO DE ANIMACIÓN “DEKAZ” : Concentración en la Estación “Hidalgo” de las Líneas 2 y 3 del Metro (Av. Paseo de la Reforma Norte y Av. Hidalgo, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00 con destino al Estadio Olímpico Universitario. (Aforo aprox. 70) .

COLECTIVO “REPÚBLICA PACHECA” : Jornada de difusión y recolección de firmas en Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 15:00. (Aforo aprox. 30) .

FC ST PAULI BLOQUE MÉXICO : Encuentro cultural en la Cooperativa “Las 400 Voces” (Alfonso Pruneda No. 24, Col. Copilco el Alto, Alc. Coyoacán) a las 15:00. (Aforo aprox. 35) .

CLAN MARIPOSAS NEGRAS : Evento cultural y deportivo trans en la Cineteca Nacional México (Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez) a las 15:00. (Aforo aprox. 50; no se descarta afectación de vialidades) .

CONSULADO DE BOCA JUNIORS EN MÉXICO : “Banderazo Argentino” de apoyo futbolístico en el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:00. (Aforo aprox. 150; no se descarta afectación de vialidades) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Aforo aprox. 30).

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