Vinculan a proceso a Daniel ‘N’ por posesión de droga y arma de uso exclusivo en la CDMX

Un juez federal vinculó a proceso a Daniel “N”, detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, luego de que autoridades le aseguraran un arma de fuego, cocaína y metanfetamina durante un operativo. Además de iniciar el proceso penal, la autoridad judicial ratificó la prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones del caso.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Daniel “N”, quien enfrenta acusaciones por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de cocaína y metanfetamina con fines de comercio, así como por la presunta portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La resolución fue obtenida por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la Ciudad de México, después de integrar la carpeta de investigación con los datos de prueba recabados tras la detención del imputado.

Los hechos ocurrieron en días recientes sobre la calle Jardines de Babilonia, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron un operativo y marcaron el alto a un vehículo en el que viajaba Daniel “N”.

Objeto asegurado a Daniel "N" ı Foto: FGR

Durante la inspección, los policías localizaron un arma de fuego y diversas cantidades de metanfetamina. Asimismo, debajo del asiento del conductor encontraron 99 bolsas de plástico que contenían cocaína, las cuales quedaron aseguradas como parte de la investigación.

Tras la detención, tanto el imputado como los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial. Posteriormente, la Fiscalía Federal en la Ciudad de México recibió la declinatoria de competencia por parte de la autoridad del fuero común y continuó con la integración del expediente.

En la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación y solicitó la imposición de la prisión preventiva oficiosa, medida cautelar que fue concedida por el juez de control debido a la naturaleza de los delitos investigados.

Durante la continuación de la audiencia, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Daniel “N”, por lo que confirmó la medida cautelar y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Con esta resolución, la FGR continuará recabando pruebas para fortalecer la carpeta de investigación antes de las siguientes etapas del procedimiento penal.

La institución recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia establecido en la legislación mexicana, toda persona imputada debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

La #FGR a través de #FECOR, obtuvo vinculación a proceso contra Daniel “N”, por la posible comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio de cocaína y… pic.twitter.com/SCGJkGhpsn — FGR México (@FGRMexico) July 18, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT