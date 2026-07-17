Aseguran droga que era entregada por taxis de app

Bolsas con el enervante que hallaron las autoridades capitalinas y federales en una vivienda de Venustiano Carranza.

LA SECRETARÍA de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre el aseguramiento de 54 kilogramos de marihuana, la cual, presuntamente era distribuida en bolsitas con calcomanías mundialistas y en taxis por aplicación, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El titular de la dependencia local, Pablo Vázquez Camacho, refirió que, en conjunto con autoridades de las Fuerzas Armadas, agentes ejecutaron una orden de cateo en un domicilio localizado en el cruce de la calle Retorno 39 y la avenida Del Taller, en la colonia Jardín Balbuena.

“De acuerdo con las indagatorias, el predio localizado en la colonia Jardín Balbuena era utilizado para el embalaje de los narcóticos que posteriormente eran distribuidos, en la misma demarcación, por medio de entregas pactadas en taxis solicitados por aplicación”, mencionó en sus redes sociales.

El Tip: En la actual administración, las autoridades de seguridad han detenido a 77 objetivos prioritarios generadores de violencia que pertenecen a grupos criminales.

De acuerdo con las imágenes compartidas por la autoridad, se aprecia que las bolsas con pequeñas cantidades del enervante tenían etiquetas que hacen alusión al Mundial de Futbol, pues en algunas se aprecia una copa y en otras imágenes de jugadores del Tri con cabezas de alguna caricatura.

Este aseguramiento, precisó la SSC, se logró como parte de los trabajos de inteligencia llevados a cabo por la atención a denuncias ciudadanas.

El lunes, Vázquez Camacho destacó, en la conferencia por el informe mensual de seguridad, las acciones para combatir los delitos de alto impacto en la capital.

Entre los logros mencionados está el aseguramiento de mil 721 kilogramos de marihuana, 226 kilos de cocaína, 92.7 de metanfetamina y 15.2 de crystal.

43 células criminales ha desarticulado la SSC

Si bien en el operativo los elementos de seguridad capitalinos y federales no detuvieron a ninguna persona, sí han logrado la aprehensión de 11 mil 223 personas por delitos de alto impacto.

Vázquez Camacho sostuvo en sus redes sociales que continuará el combate a los crímenes de alto impacto, que bajaron 64 por ciento en el primer semestre de 2026 respecto al mismo lapso de 2019.