Agrícola Oriental, colonia de CDMX con más reportes de socavones

La alcaldía reparó el hoyo Oriente 249 y otros daños viales meses después de la denuncia.

La colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, es la número uno en reportes de socavones con 193, de acuerdo con datos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

La información entregada por el órgano desconcentrado a La Razón vía transparencia detalla que en los últimos nueve años atendió las notificaciones por oquedades en vías primarias, de las que se encarga el Gobierno central, y secundarias, de las que se ocupan las alcaldías.

El Dato: El Gobierno capitalino ha mencionado que la zona oriente de la capital tiene hundimientos diferenciados, así como fallas en la red de drenaje que causa las oquedades.

En este tiempo, la demarcación fue gobernada por Carlos Estrada (2015-2018), Aurelio Reyes (interino en 2018), Armando Quintero (2018 a 2024 por reelección) y Lourdes Paz, quien está al mando desde 2024.

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Aunque en la pasada administración territorial hubo una baja en los reportes por hoyos en el asfalto, desde 2023 comenzó a subir, pues ese año hubo 20 casos, pero en 2024 existieron 26 y en 2025, 28. Esta última cifra representa el aumento más grande en siete años.

Además, las estadísticas del C5 capitalino sobre la colonia Agrícola Oriental de Iztacalco revelan un problema de alto riesgo para vecinos, peatones y automovilistas, pues registra, en promedio, la formación de un socavón cada 15 días.

9 alcaldías presentan un riesgo alto en la generación de hoyos

Hubo un caso que tardó meses sin ser atendido en la calle Oriente 249. En ese punto, vecinos criticaron que el personal a cargo de Paz Reyes se tomó de noviembre de 2025 a mayo de 2026 para atender la problemática, pese a que, dijeron, la situación fue de conocimiento de la alcaldía desde la formación del mismo.

“Esto data de una fuga de agua que se llevó a cabo el 2 de noviembre. Mandé fotos, fotos de esto, dimensiones, las fechas, todo. Este, en espera de que lo arreglaran (el socavón).

“No sé qué está pasando o con quién tenemos que hablar, si con Lourdes Paz o con quién directamente para que arreglen las cosas en tiempo y forma”, dijo Carlos Reina, un colono sobre el desperfecto en la vía secundaria en mayo.

25 mdp invierte el Gobierno local para detectar socavones

En total, si se contemplan los lapsos denunciados por vecinos para la atención del socavón de Oriente 249, entre Sur 20 y Sur 16, los tiempos de espera para que los habitantes de la colonia sean atendidos pueden llegar hasta los 195 días.

De igual forma, el colono de 70 años aseveró que un empleado de la zona, quien se identificó como miembro del área de Atención Ciudadana de Iztacalco, lo contactó en un par de ocasiones, pero jamás resolvió el problema sino hasta el pasado mes de mayo.

En una nota informativa, la demarcación indicó a este diario que el desperfecto vial fue reparado de manera total el día 11 de mayo de 2026, por lo que al día de hoy, no presenta ningún tipo de peligro para los colonos del área.

“Esta afectación fue provocada por una fuga de agua, que fue atendida por Secretaría de Gestión Integral del Agua, y en la cual, derivado por las intensas lluvias atípicas del año pasado, se reblandeció, pero al día de hoy se encuentra en total reparación por la alcaldía Iztacalco”, indicó la autoridad.

El Tip: En 2023 la administración local presentó la Línea *426 H20 para atender de manera eficiente y rápida cualquier fuga de agua, encharcamientos o daños a la red hidráulica.

Respecto a la tardanza de seis meses para atender el problema, la autoridad territorial sostuvo que ocurrió, porque la zona tenía una alta demanda de solicitudes que, en varias ocasiones, ameritaban mayor atención que el incidente denunciado en Oriente 249, así como por las condiciones causadas por las lluvias.

Los datos del C5 muestran que la colonia Agrícola Oriental supera en 82 por ciento los reportes de oquedades de colonias como Militar Marte, donde registró 106 socavones en 2025.

El resto de colonias con más hoyos en Iztacalco en los últimos nueve años fue Agrícola Pantitlán, con 49 incidentes; Granjas México, con 45, y Campamento 2 de Octubre, con 44.

La situación ocurrida en Oriente 249 no fue la única que vecinos y transeúntes han reportado durante la gestión de la actual alcaldesa de Iztacalco. En la calle Oriente 237, también en la colonia Agrícola Oriental, otro socavón generó múltiples molestias a los habitantes del lugar.

“Lo mismo de todos los alcaldes, aquí en la Agrícola Oriental en Oriente 237 y Sur 20 hay un socavón que dejaron destapado. Las calles que están enfrente de los módulos, llenas de hoyos, es una verdadera porquería todas las calles. Esperan a que haya un hoyo para ponerse a trabajar”, dijo una mujer.

Más allá de la Agrícola Oriental, al analizar la situación general de Iztacalco sobre socavones, el panorama sigue siendo complejo para todas las colonias que se encuentran al interior del territorio.

Y es que aún si se contemplan las contabilidades generales de socavones formados en la alcaldía tras el primer año de la actual gestión, Iztacalco acumuló 189 hundimientos de esta naturaleza, lo cual representa la cifra más elevada de los últimos nueve años.

Para dimensionar el dato previo, vale la pena aclarar que 2025 tuvo 153 socavones más que los reportados a lo largo del año 2020, periodo en el cual el C5 de la Ciudad de México apenas documentó 36 de estos hundimientos en vías primarias y secundarias del lugar.

El estudio científico “Mapeo de la susceptibilidad a socavones en la Ciudad de México”, publicado el año pasado, detalla que entre las nueve alcaldías que presentan un riesgo alto de registrar este fenómeno está Iztacalco.

VISIÓN CIUDADANA

Las cinco zonas con más notificaciones de capitalinos por socavones en Iztacalco, ente 2017 y 2025, son las siguientes: