Contra inundaciones, 54 obras en Iztapalapa

El Gobierno de la Ciudad de México invirtió mil 500 millones de pesos en 54 obras de drenaje en Iztapalapa para reducir las inundaciones provocadas por las lluvias, entre ellas la construcción de nueve Tanques Tormenta bajo la lateral de Calzada Ignacio Zaragoza y un nuevo colector pluvial en República Federal.

Durante un recorrido de supervisión, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que la inversión total en infraestructura hidráulica para la alcaldía asciende a mil 800 millones de pesos, de los cuales mil 500 millones se destinan exclusivamente a obras de drenaje.

El Dato: Las dos problemáticas que padece Iztapalapa, de acuerdo con el Gobierno local, es la escasez de agua en momentos críticos y las inundaciones en época de lluvia.

“Estamos haciendo mucha obra para frenar las inundaciones. Todavía no podemos cantar victoria, porque no termina la temporada de lluvias, pero ya no hemos tenido inundaciones de la magnitud del año pasado”, afirmó.

La mandataria local explicó que en la Calzada Ignacio Zaragoza se construyen nueve Tanques Tormenta, una obra que calificó como única en el país por realizarse debajo de una vialidad principal.

Estas infraestructuras tendrán capacidad para almacenar cuatro millones de litros de agua pluvial, con el fin de evitar que se inunden viviendas, comercios, vialidades, así como estaciones y vías de estaciones de la Línea A del Metro que circula en la zona.

Brugada Molina instruyó a la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y a las empresas responsables a concluir los trabajos el 14 de agosto, fecha en la que deberá reabrirse por completo la lateral de Zaragoza.

“Le pido a las empresas que cumplan con la fecha. Sabemos lo que implica obstruir esta avenida y queremos que el 14 de agosto ya esté totalmente pavimentada”, señaló la mandataria capitalina.

La otra obra prioritaria consiste en un colector de más de un kilómetro sobre República Federal, con capacidad para conducir seis metros cúbicos por segundo de agua pluvial hacia el vaso regulador El Salado.

La Jefa de Gobierno advirtió que la zona oriente de Iztapalapa enfrenta condiciones geológicas que agravan las inundaciones por las lluvias.

“En dos años, esta zona en donde estamos, se hundió 45 centímetros, con esto les digo todo, en dos años, esta zona en la que estamos. Es la zona oriente, nororiente, la que está sufriendo más los hundimientos de la ciudad”, indicó.

La funcionaria local añadió que las nuevas obras forman parte de una estrategia metropolitana que se complementa con el Colector Teotongo, construido por el Gobierno federal, así como con trabajos que realizan el Estado de México y municipios conurbados.

La Jefa de Gobierno también informó que la Ciudad de México destinará siete mil millones de pesos a infraestructura de drenaje en distintas alcaldías, cifra que representa el doble del promedio histórico de inversión en este rubro.

Por su parte, el titular de Segiagua, José Esparza Hernández, señaló que, tras las lluvias históricas registradas en 2025, la instrucción fue pasar de atender únicamente las emergencias a ejecutar obras de solución permanente.

En tanto, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, destacó que la demarcación construye y rehabilita pozos de absorción para captar agua de lluvia y recargar los mantos acuíferos, principalmente en la Sierra de Santa Catarina, como parte de la estrategia conjunta entre los tres niveles de Gobierno.

Le buscan hogar a lomitos y a michis

Para impulsar la cultura de la adopción de mascotas y evitar la compra de éstas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Metro lanzaron una campaña para que familias acojan perros y gatos de sus respectivos centros.

Le buscan hogar a lomitos y a michis ı Foto: La Razón

En la jornada de ayer en la Glorieta de los Insurgentes, la dependencia local y el órgano entregaron seis canes y nueve mininos en total. Esta acción en favor de las mascotas estará hasta el domingo, y los interesados deben hacer una entrevista, llenar un formato, entregar su INE y un comprobante de domicilio.