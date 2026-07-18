Sujeto se sube a torre de Cablebús y provoca interrupción de servicio, en Línea 1 | VIDEO

Sujeto ajeno al Cablebús escala torre sobre avenida Ticomán y provoca suspensión temporal de servicio en L1.

Una persona ajena al servicio del Cablebús de la Ciudad de México subió a una de las torres de este sistema de transporte y provocó una interrupción temporal del servicio en un tramo de la Línea 1, la mañana de este sábado.

Así lo informó el perfil en redes sociales del Cablebús a través de una breve publicación, en la cual informó que el incidente ocurrió en la torre ubicada sobre Avenida Ticomán, parte del trazado de la Línea 1, que va de Indios Verdes a Cuautepec.

🚨Cablebús reporta servicio provisional en la zona de Cuautepec y Antena Tlalpexco hacia La Pastora, debido a una movilización de elementos de la SSC en una torre ubicada sobre Avenida Tecomán.



Una persona escaló la estructura y se encuentra en una situación de riesgo.



El… pic.twitter.com/ofDESTaPXO — Azucena Uresti (@azucenau) July 18, 2026

Por lo anterior, informó el sistema de transporte, se suspendió provisionalmente el servicio en las estaciones:

La Pastora

Ticomán

Indios Verdes

Mientras que, temporalmente, la Línea 1 del Cablebús brinda servicio en las estaciones:

Cuautepec

Tlalpexco

Campos Revolución

La Pastora

El Cablebús informó que equipos de emergencia acudieron al lugar de los hechos para llevar a cabo una “revisión y habilitación de torre”. Destacó que había presencia de equipos de emergencia sobre avenida Ticomán.

#CablebúsInforma



Linea 1



Por persona ajena al servicio en torre de Av. Ticomán servicio provisional de Cuautepec y Antena Tlalpexco a La Pastora.



Sin servicio temporalmente de La Pastora a Indios Verdes. — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 18, 2026

Por lo anterior, hasta las 10:00 horas de este sábado, continuaba la interrupción temporal del servicio.

Se desconoce, hasta el momento, qué pasó con la persona ajena al servicio que abordó la torre, si fue rescatada o cuáles eran sus intenciones al subir hasta lo alto de la misma.

Cablebús entró a su revisión anual

En tanto, el Cablebús informó que, a partir de este lunes, inició su fase de revisión anual, lo cual implica mantenimiento y suspensión temporal del servicio en algunos tramos de las tres Líneas.

De esta forma, de acuerdo con el calendario publicado por el Cablebús en sus redes sociales, la revisión anual se hará de manera escalonada de acuerdo con estas fechas:

Línea 3 Los Pinos/Constituyentes-Vasco de Quiroga: del 13 al 26 de julio

Línea 2 Constitución de 1917-Santa Marta: del 27 de julio al 09 de agosto

Línea 1 Indios Verdes-Cuautepec y Tlalpexco: del 10 al 23 de agosto

El sistema de transporte detalló que, cuando se registren cierres temporales en tramos, se brindará apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

A partir del 13 de julio realizaremos la revisión anual de nuestras líneas.

· Para la Línea 3 Los Pinos/Constituyentes-Vasco de Quiroga, será del 13 al 26 de julio

· En la Línea 2 Constitución de 1917-Santa Marta, del 27 de julio al 09 de agosto

· Y de la Línea 1 Indios… pic.twitter.com/hfgEHhVdIG — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 17, 2026

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