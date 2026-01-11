¿Cuál será la ruta del Cablebús Linea 5 y por qué será la más larga del mundo?

La nueva ruta de la Línea 5 del Cablebús de la Ciudad de México beneficiará a 53 colonias con su construcción, reduciendo los tiempos de traslado y brindando un medio de transporte eficiente.

Esta línaa contará con 12 estaciones, y para poder ingresar únicamente se deberán pagar 7 pesos con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), lo que permitirá que aproximadamente a 137 mil personas que residen en colonias de tres alcaldías puedan trasladarse adecuadamente desde sus colonias.

De acuerdo con la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, la construcción de la Línea 5 del Cablebús beneficiará a las personas que residen en colonias más alejadas de la ciudad, pues les permitirá ahorrar tiempo y dinero en sus traslados cotidianos.

¿Cuál será la ruta del Cablebús Linea 5?

La Línea 5 del Cablebús contará con 11 estaciones dstribuidas en colonias de la alcaldía Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Benito Juárez, y serán las siguientes:

El Oyamel

Oasis

Atacaxco

El Tanque

Glaciar

La Cuesta

Martinica

Santa Lucía

Mixcoac

A estas se le sumarán una antena que partirá desde San Bartolo Ameyalco, por lo que se adicionan dos estaciones más

Lomas de la EraCable

San Bartolo Ameyalco

Construcción del Cablebús en la CDMX ı Foto: Doppelmayr México

¿Por qué la Línea 5 del Cablebús será la más larga del mundo?

La Línea 5 del Cablebús contará con 114 torres dispersadas en una longitud total de 15.2 kilómetros, por lo que superará la longitud de las 4 líneas de este medio de transporte.

Asimismo, en esta Línea se contará con un total de 462 cabinas que cuentan con capacidad de transportar máximo a 10 personas dentro de cada una, y se estima que la inauguración sea en el 2028.

La empresa Doppelmayr México será la encargada de diseñar, suministrar y construir la Línea 5 del Cablebús, pues ganó la licitación del contrato de 7 mil 868.1 millones de pesos.

Línea 5 del Cablebús ı Foto: Doppelmayr México

Esta Línea del Cablebús contará con la capacidad de trasladar hasta 3 mil pasajeros por hora, lo que impactará de manera positiva en el tiempo de traslado de las personas, quienes podrán ahorrar incluso hasta un 50 por ciento del tiempo que regularmente tardaban en trasladarse.

Pese a que se ha dado a conocer que se contará con 11 estaciones, de acuerdo con Doppelmayr, que también ha sido la encarga de construir la Línea 1 y 3 del Cablebús, la Línea 5 del Cablebús estará constituida por 12 estaciones.

Estaciones de la Línea 5 del Cablebús ı Foto: Doppelmayr México

