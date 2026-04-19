CDMX inaugura ciclovía Gran Tenochtitlan rumbo al Mundial 2026

Como parte de los preparativos rumbo al Mundial de Futbol 2026, que arranca en 53 días, el Gobierno de la Ciudad de México inauguró la Ciclovía Gran Tenochtitlan, en un evento encabezado por la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, donde además se ofrecieron bicicletas gratuitas de PILARES y ECOBICI para facilitar la participación ciudadana.

Para esta actividad, ECOBICI puso a disposición 300 unidades, mientras que la empresa Benotto donó 20 bicicletas que fueron rifadas entre los asistentes; adicionalmente, el Tour de France aportó algunos ejemplares más.

En el caso de las bicicletas prestadas la condición es que los usuarios debían devolver las bicicletas en el Kiosco de Huipulco, punto final del circuito.

“Usar la bicicleta es un acto profundamente revolucionario. En una ciudad que durante décadas se diseñó solo para el automóvil, subirse a una bicicleta es y representa una ruptura con ese modelo de ciudad-automóvil, una forma de rebeldía cotidiana que recupera el derecho a la ciudad”, expresó la Jefa de Gobierno.

¡La movilidad es un eje de justicia social!



Hoy inauguramos la Ciclovía Gran Tenochtitlan, que conecta el Centro Histórico con el sur de la ciudad a lo largo de la Calzada de Tlalpan.



Con más de 30 km de infraestructura ciclista, iluminación y banquetas renovadas, esta obra… pic.twitter.com/AXPZpws9Zi — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 19, 2026

El trayecto de la ciclovía inicia en el Zócalo capitalino y concluye hasta las inmediaciones del Estadio Banorte, teniendo un recorrido total de aproximadamente 30 kilómetros.

Previo al inicio del recorrido inaugural, personal del Gobierno capitalino organizó a los más de cinco mil asistentes para formar la figura de una bicicleta en la plancha del Zócalo, una imagen que buscó visibilizar el impulso a la movilidad sustentable.

La Ciclovía Gran Tenochtitlan fue inaugurada con 120 días de retraso y es uno de los proyectos insignia de la administración capitalina de cara al Mundial de Futbol 2026.

Más de 5,000 ciclistas nos unimos en el Zócalo para formar la bicicleta más grande del mundo, una imagen poderosa que simboliza la ciudad que estamos construyendo: sustentable, libre y en movimiento.



Cada ciclista representa la decisión de recorrer la Ciudad de México a nuestro… pic.twitter.com/u7K6JMYZtg — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 19, 2026

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LMCT