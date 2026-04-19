Hay pruebas sólidas para procesar a Juan José ‘N’ como autor material del feminicidio de Edith: Fiscalía CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) argumentó que hay pruebas suficientes para procesar al detenido Juan Jesús “N”, guardia del edificio donde se registró el presunto feminicidio de Edith Guadalupe, como autor material de este caso.

Lo anterior en respuesta a los señalamientos de la defensa del detenido y de sus familiares, quienes argumentan que las pruebas presentadas en su contra son insuficientes.

A través de un comunicado, la FGJ-CDMX informó que cuenta con “indicios biológicos y otros datos de prueba que permiten establecer con solidez la participación de esta persona como autor material del feminicidio”.

Edith Guadalupe desapareció tras ir a buscar trabajo al edificio que se muestra en foto. ı Foto: Redes sociales

Detalló que, entre estos indicios, se encuentran “hallazgos que vinculan directamente al imputado con los hechos”.

Entre ellas, destacó la evidencia de que las cámaras de seguridad del edificio se encontraban desconectadas durante el periodo en que ocurrió el presunto feminicidio, que coincide con el tiempo en que el detenido tuvo acceso a este sistema.

“Con base en estos elementos, la Fiscalía CDMX afirma categóricamente que la persona detenida es imputada con sustento en datos de pruebas que apuntan a su participación en los hechos”, apuntó la Fiscalía capitalina.

🔵Defensa de Juan Jesús ‘N’ señala nuevos videos: otro hombre, con antecedentes violentos contra mujeres, habría estado en el elevador el día del feminicidio de Edith Guadalupe. pic.twitter.com/hC1zKc6IDR — Azucena Uresti (@azucenau) April 19, 2026

El comunicado se emite un día después de que la defensa de Juan Jesús “N” acusara que las pruebas presentadas por la Fiscalía para imputarlo por el feminicidio de Edith Guadalupe son insuficientes o no corresponden con la realidad.

En entrevista con medios, el defensor de Juan Jesús “N” aseguró que se está presentando un video en donde se aprecia a otra persona, un masculino de mayor edad que su cliente, quien muestra tendencias a “molestar o agredir sexualmente a las mujeres”.

🚨La Fiscalía CDMX reafirma que la imputación por feminicidio contra Juan Jesús “N” está respaldada por datos de prueba sólidos, resultado de una investigación rigurosa y científica.



Cada elemento —pericial, biológico y tecnológico— fortalece el caso y acerca a la verdad.… pic.twitter.com/uup2X3lyVZ — Azucena Uresti (@azucenau) April 19, 2026

De acuerdo con el defensor, este video permitiría demostrar que hay otras personas en el edificio quienes pudieron haber cometido el crimen, lo que, a su vez, permitiría demostrar la inocencia de Juan Jesús “N”.

No obstante, la Fiscalía capitalina argumentó que el video mencionado por el defensor “no corresponde a los hechos relacionados con Edith Guadalupe”.

Sin embargo, la dependencia capitalina enfatizó que continuará con las investigaciones pertinentes, a la vez que reiteró su compromiso con la verdad y “no fabricar culpables”.

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