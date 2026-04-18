Feminicidio de Edith Guadalupe: Necropsia revela heridas con objeto punzocortante

Los resultados de la necropsia practicada a Edith Guadalupe, joven de 21 años, confirmaron que presentaba heridas provocadas por un objeto punzocortante, mismas que fueron determinantes en su muerte y que ahora forman parte central de la investigación por feminicidio.

De acuerdo con los informes forenses difundidos, una de las lesiones más graves se localizaba en el pecho, donde la herida penetrante perforó un pulmón, provocando una hemorragia interna que derivó en el fallecimiento.

Este dato permite establecer con mayor precisión el mecanismo de la agresión, más allá de los primeros indicios recabados en el lugar.

🚨Al continuar con las indagatorias tras el feminicidio de Edith Guadalupe, el resultado de la necropsia que se le practicó a la víctima fue una herida por instrumento punzo cortante que recibió en el pecho y le perforó un pulmón, lo que le causó hemorragia interna y le provocó… pic.twitter.com/iieXOQlSGB — Azucena Uresti (@azucenau) April 18, 2026

En los reportes iniciales del caso, autoridades habían señalado que el cuerpo presentaba diversos golpes, lo que generó incertidumbre sobre la causa directa de la muerte. Sin embargo, la necropsia permitió determinar que las lesiones por objeto punzocortante fueron el factor letal.

Este tipo de hallazgo es considerado clave dentro de la investigación ministerial, ya que aporta sustento técnico para la clasificación del delito y la eventual judicialización del caso. Además, refuerza la hipótesis de una agresión directa y violenta.

El caso ha generado atención pública debido a las circunstancias en que ocurrió. Edith Guadalupe fue reportada como desaparecida luego de acudir a una supuesta entrevista de trabajo, tras lo cual se perdió contacto con ella.

Días después, su cuerpo fue localizado sin vida en un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Desde entonces, familiares han señalado posibles omisiones en la atención inicial del caso, lo que derivó en cuestionamientos hacia las autoridades.

Las autoridades capitalinas mantienen abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio. Como parte de los avances, ya se reportó la identificación de un presunto responsable, aunque hasta ahora el proceso continúa en desarrollo.

La confirmación de las heridas por objeto punzocortante como causa determinante de la muerte representa un elemento clave para el esclarecimiento del caso, así como para sustentar las acciones legales que se deriven en las siguientes etapas.

Mientras tanto, el caso continúa bajo seguimiento, en medio de exigencias de justicia y de un contexto más amplio de violencia de género que sigue siendo foco de atención en la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL