Anuncia la SSC vigilancia con IA de viajes por DiDi

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) firmó un acuerdo con DiDi para, mediante el uso de un ecosistema de Inteligencia Artificial (IA), vigilar en tiempo real los viajes por esta aplicación, con el objetivo de prevenir y atender de mejor manera cualquier emergencia.

A siete días del inicio del Mundial de Futbol, la dependencia capitalina comunicó que la tecnología permitirá un enlace directo con las autoridades para, en caso de que sea necesario, coordinar un apoyo, principalmente en casos con perspectiva de género.

“Confío en que la tecnología de DiDi nos ayudará a detectar cualquier anomalía en tiempo récord y a impulsar las acciones necesarias para atender los incidentes que puedan presentarse”, mencionó el titular de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC, Hermenegildo Lugo Lara, durante el evento.

La autoridad explicó que el sistema de IA funcionará por medio del análisis de diversas variables para detectar anomalías operativas, como desviaciones de ruta, telemetría de frenado, entre otros. Además, evaluará, al mismo tiempo, otros factores como la hora del viaje, la zona y los perfiles del usuario y el conductor, sobre todo de aquéllos con reportes.

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Si el sistema detecta una situación anómala, al instante canalizará el caso a agentes especializados de DiDi, quienes verificarán y clasificarán el reporte. En caso de confirmar una emergencia, la plataforma solicitará el apoyo de agentes de la SSC del cuadrante en el que ocurra el hecho.

Esta acción forma parte de la estrategia del Gobierno capitalino para hacer frente a la violencia de género, pues, de acuerdo con un sondeo elaborado en 2018 por la Fundación Thomson Reuters, la capital tiene el sistema de transporte más peligroso para este sector de entre las cinco ciudades más grandes del mundo.