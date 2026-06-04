Cuajimalpa, lenta ante lluvias: tarda hasta 3 días para destapar coladeras

En lo que va del presente año, los reportes de coladeras obstruidas están por igualar y superar el total registrado en 2025.

La lluvia del pasado lunes ocasionó el colapso de la red secundaria de drenaje en algunas calles de la alcaldía Cuajimalpa, la cual demora hasta 72 horas en atender los reportes ciudadanos de coladeras tapadas por hojarasca o basura. Los vecinos reclamaron la falta de atención y la cual resulta en inundaciones.

La demarcación refirió a La Razón, vía transparencia, que el tiempo de respuesta para destapar una coladera no es inmediato, ya que, en promedio, la atención del reporte de colonos de este tipo demora tres días.

Luego de la granizada del 1 de junio, habitantes de la calle Antonio Anconca, en la colonia Cuajimalpa, apuntaron que hicieron múltiples llamados a la alcaldía que encabeza Carlos Orvañanos Rea para que se lleven a cabo las labores de desazolve, pero la demarcación no los atendió.

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El Dato: En su Atlas de Riesgo, Cuajimalpa reconoció que entre 2000 y 2007 la mayoría de las quejas de encharcamiento fueron por insuficiencia de atarjea y coladeras tapadas.

“No todo fue culpa de la alcaldía, pero qué pasa, si tú como Gobierno haces bien esto, vienes y atiendes las coladeras.

“Aquí se han pedido atenciones, pero no vienen. Y con las coladeras bien destapaditas esta tragedia no pasaba igual. Así como dejó de pérdidas, no”, afirmó Ximena Medina, habitante de la calle José María Castorena, una de las áreas con mayores daños.

En tanto, Alan Hernández, consideró que el tamaño de las coladeras no es el adecuado para evitar las inundaciones.

El hombre contó a este diario que en distintas ocasiones los vecinos informaron de esta situación a la demarcación para contar con alcantarillas que permitan atender todo el líquido que escurre de otros sitios, pero no ha habido respuesta de la demarcación.

“No pusieron las coladeras que eran las adecuadas para desaguar el agua de los escurrimientos que vienen de Cuajimalpa, de varias colonias que descansan aquí. Se les avisó a las autoridades, se les sacaron fotos, pero nunca hicieron nada”, afirmó el vecino.

45 viviendas resultaron afectadas por la granizada del lunes

El documento de la demarcación entregado a este medio muestra además que las quejas por coladeras obstruidas incrementaron durante la administración de Orvañanos Rea, ya que pasaron de 13 en 2019 a 31 para 2025. En lo que va de 2026 registra 29 hechos.

La información proporcionada por Cuajimalpa sólo toma en consideración aquellas rejillas que pertenecen a la red secundaria, ya que la red primaria de las demarcaciones la opera la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

De igual forma, durante la gestión del político panista (octubre de 2024 a mayo de 2026), la alcaldía acumula hasta 77 quejas por coladeras atascadas en la red de su jurisdicción, aunque las cifras podrían ser mayores ante casos no reportados.

Un caso similar al de la calle Antonio Ancona ocurrió en Lomas de Memetla, específicamente en la calle Cuarta Cerrada de Juárez. Ahí, este diario comprobó que, aunque la alcaldía promete atenciones en tres días, hay casos donde las quejas no se resuelven en más de un mes.

“Esto ya nos había pasado como otras tres veces, aunque hasta ahora subió como un metro el agua. De este lado de la calle todas las coladeras están tapadas (lado izquierdo en dirección a avenida Juárez). Ya tiene como un mes que se reportaron, han sido como tres o cinco veces (que se reportan)”, confesó Laura Mejía, una habitante de otra zona devastada por el granizo del día lunes.

Las pérdidas generales para la familia de la mujer fueron cuantiosas e incluso, tras casi 24 horas de haber ocurrido la catástrofe, sus primos, sobrinos y hermanos continuaban con las labores de limpieza.

“De lo que perdimos fue una estufa que ya no sirve, el boiler tampoco sirvió, dos tanques de gas, tres colchones, tres bases para cama, dos lavadoras. Aquí vivimos cinco familias y fue temprano que se tiró todo lo que ya no servía porque, pues no podíamos tener todo echado a perder.

335 toneladas de basura diarias generó la alcaldía en 2023

“La alcaldía siempre nos dice que mandan a alguien para que las destape, pero yo no los he visto. Yo como soy la chismosa de aquí y aquí estoy todo el día, pues soy la que se da cuenta (de si el personal acude o no es así)”, mencionó.

Videos de los habitantes de la zona muestran cómo las coladeras colapsaron con la tromba del lunes, por lo que el agua brotaba de éstas. El líquido fue parte de lo que inundó viviendas y negocios.

El martes, La Razón visitó el sitio y observó no sólo los daños en hogares y comercios, también que había montículos de hojarasca y basura sobre las banquetas, a un costado de las coladeras, algunas con la tapa levantada.

De acuerdo con el Atlas de Riesgo de Cuajimalpa, las inundaciones son un fenómeno extendido más o menos a 40 por ciento de las 64 localidades de la zona.

Antes de la lluvia de este 1 de junio, misma que según vecinos alcanzó más de dos metros de altura en zonas como la colonia Contadero, percances similares ya había ocurrido en Cuajimalpa, como la del 17 de agosto de 2025, cuando las inundaciones alcanzaron hasta 1.20 metros de altura en áreas como avenida La Palma y Lomas de Vista Hermosa.

Colonos también denunciaron que incluso con las advertencias sobre las coladeras taponeadas y los tiraderos clandestinos en la vía pública de la demarcación, la autoridad local no los atiende o si lo hace, es muy lenta.

Ayer, Orvañanos Rea informó en sus redes sociales que, a 48 horas de la “lluvia atípica” del lunes, cuadrillas de trabajadores de su administración recolectó en las labores de limpieza 75 toneladas de material retiradas de las calles; el desazolve de 100 rejillas pluviales y coladeras; así como 126 toneladas de residuos vegetales removidas recolectadas, entre otras acciones.