Celebra el Zócalo la derrota de Messi y Argentina... pero algunos les lloran

Miles de aficionados asistieron al Fan Fest del Zócalo capitalino para disfrutar de la final del Mundial.

“¡Yo ni siquiera quiero que gane España, quiero que pierdan Messi y Argentina!”, gritó en el Zócalo Alejandro, un aficionado mexicano, apenas comenzó el partido entre la Albiceleste y España. Su frase resumió el ambiente que predominó durante los 126 minutos que duró la final del Mundial de Futbol.

El rechazo hacia la escuadra sudamericana no nació en este partido. A lo largo del torneo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni avanzó entre decisiones arbitrales que generaron debate, como un cambio de grupo durante el sorteo que provocó suspicacias, un camino hacia la final que en redes sociales fue señalado por algunos aficionados como “fácil”, así como una plancha de Lionel Messi, La Pulga, en contra de un defensivo de Argelia por la que no expulsaron.

El Dato: En 2031 México, junto con Estados Unidos y otras naciones de Concacaf, albergará el Mundial femenil en el cual participarán 48 selecciones. Será la segunda copa en el país.

Cuando llegó la final, esa conversación abonó las redes sociales y se mudó al Zócalo, pues un gran número de aficionados abucheó a los jugadores argentinos .

En el Fan Fest del Zócalo, que operó desde el 11 de junio, la mayoría de las personas que portaba las camisetas de España y Argentina era mexicana. La Roja, entre el contexto de rispidez política con México, se hizo sentir.

Cada recuperación del balón por parte de los españoles era celebrada con aplausos y gritos, mientras que cada aproximación de Lionel Messi era silbada y recibía hasta mentadas de madres.

4 mundiales de Futbol ha albergado la Ciudad de México

Las jugadas polémicas también reavivabaron el debate, ya que tras una de las dos anotaciones de los españoles anuladas durante el encuentro, un aficionado expresó: “¡ya van a empezar a anular goles para que Messi gane! Así mejor nada”.

Otro hombre, al ver caer al capitán argentino, reclamó a su pareja e hija: “¡mira, ese cabrón que se tira y anda nada más viendo al réferi para tirarse y quitarle tiempo al juego!”.

Migrantes en la CDMX ı Foto: Especial

La Roja dominó el partido y la Argentina de Messi se dedicó a defender, a buscar los penaltis. La emoción estaba al borde, pues quien fallara una marca y el contrincante la aprovechara, perdía. Al finalizar el tiempo reglamentario, Enzo Fernández se fue expulsado por doble amarilla y, junto con el cansancio, la Albiceleste perdió más ritmo, aunque aguantó todo el primer tiempo extra.

5 partidos disputó la Selección en territorio nacional

En el siguiente tiempo, España capitalizó su dominio. “¡¡¡Goool!!!”, gritaron miles de aficionados. La espuma voló, los abrazos entre familias y extraños se hicieron presentes. Uno que otro español festejó a su patria, pero el resto lo hizo por la derrota de argentina y de Messi, y sí también de connacionales seguidores de esa selección. Éstos últimos lloraron con el silbatazo final.

Para Paco, el encuentro fue intenso y el triunfo español justo. “España se la llevó, porque puso mucho corazón. Se sabe perder”, afirmó al asumirse como un hinchaargentino, aunque es mexicano.

Miles de aficionados asistieron al Fan Fest del Zócalo capitalino para disfrutar de la final del Mundial. ı Foto: David Patricio|La Razón

Alexis, en cambio, resumió el sentimiento de quienes habían ido por un solo jugador: La Pulga y expresó: “Me siento triste con el resultado, porque perdió Messi y me duele. Yo esperaba que ganara Argentina por la mínima. Me siento más triste por Messi que por los argentinos”.

Por su parte, Jesús apenas podía hablar. La voz se le quebró al recordar que siguió la carrera de Messi desde niño y que verlo levantar la Copa del Mundo cuatro años atrás ya había sido suficiente para él.

“Para mí él ya no tenía nada qué demostrar. Me hubiera gustado verlo campeón otra vez, pero hicieron un muy buen trabajo. Con el VAR es muy difícil decir que hubo un robo”, señaló.

El contraste se hizo más evidente cuando el árbitro decretó el final. Mientras cientos de personas permanecían frente a las pantallas celebrando el campeonato español, al menos seis aficionados de Argentina prefirieron irse rápido del Zócalo. Los otros, también mexicanos, celebraron que Lionel Messi y Argentina se quedara sin una estrella más en su camiseta. Ganó más el deseo de que perdieran que un genuino gusto por España, que de igual manera se llevó las palmas.





LA MAREA VERDE

Por Redacción

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que durante todo el Mundial de Futbol, casi dos millones de aficionados asistieron al Fan Fest del Zócalo.

La dependencia destacó los operativos para garantizar el ingreso ordenado y la seguridad dentro de este espacio donde los aficionados vivieron la justa, como ayer, cuando asistieron 110 mil personas para ver a España y Argentina.

“Durante 32 jornadas se consolidó como un punto de encuentro para miles de personas que disfrutaron de la transmisión de los encuentros deportivos, así como de diversas actividades recreativas, culturales y de convivencia familiar”, refirió.