Robo de relojes en Coyoacán desata persecución; detienen a 3 personas

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que Policías capitalinos detuvieron, luego de una persecución, a tres personas, entre ellas dos adolescentes, por su posible participación en el asalto violento a una tienda departamental ubicada en la alcaldía Coyoacán.

La captura derivó de una denuncia por el asalto registrado en un negocio ubicado sobre avenida División del Norte, en la colonia Parque San Andrés. De acuerdo con el reporte oficial, varios sujetos entraron al establecimiento, realizaron detonaciones hacia el techo y sustrajeron mercancía del área comercial.

El Dato: Vecinos de la zona reportaron haber escuchado las detonaciones, lo que generó alarma. La tienda cerró temporalmente para permitir el levantamiento de evidencias.

JOSÉ ALBERTO ”N” fue detenido como presunto responsable, ayer. ı Foto: Especial

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur alertaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) sobre el hecho. Al llegar a la tienda departamental, los agentes hablaron con el encargado, quien aportó datos de los responsables y permitió activar un dispositivo de búsqueda en calles cercanas.

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Con apoyo del monitoreo urbano, el C2 Sur ubicó a los posibles implicados a bordo de una motoneta negra en el cruce de las calles 20 de Agosto y Rafael Oliva, dentro de la colonia San Diego Churubusco. El seguimiento mediante cámaras formó parte del cerco virtual aplicado tras el reporte inicial, lo que permitió dar seguimiento a los sospechosos.

CERCO virtual de vigilancia permitió su captura. ı Foto: Especial

Al notar la presencia policial, los jóvenes bajaron de la unidad, dejaron el vehículo en la vía pública e intentaron escapar. La persecución concluyó con la captura de José Alberto “N”, de 21 años, y dos adolescentes de 17 y 16 años respectivamente.

En la revisión preventiva, los oficiales localizaron un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles. La autoridad también recuperó 26 relojes de distintas marcas y modelos, además de estuches y exhibidores relacionados con la mercancía sustraída del establecimiento.

Los tres detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con el arma, la motoneta sin placas de circulación y los objetos asegurados. La representación social definirá su situación jurídica conforme avance de la investigación.

Les aseguran un arma de fuego. ı Foto: Especial

Bajo coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), continúan las indagatorias para identificar a otras personas que pudieran estar vinculadas con el robo.

El funcionario afirmó que el objetivo de la indagatorias es que “sean detenidos y no haya impunidad”.

Hasta el momento, la autoridad capitalina no reportó personas lesionadas por las detonaciones efectuadas dentro del negocio. Los relojes, los estuches, los exhibidores, el arma y el vehículo quedaron bajo resguardo ministerial como parte de las diligencias por el asalto.

Los interceptan en una motocicleta, que les fue incautada. ı Foto: Especial

La detención en Coyoacán se suma a otros casos atendidos por la SSC contra robos a negocios y mercancía de alto valor. Entre ellos, el 27 de mayo, la corporación reportó cuatro capturas por el robo de celulares, relojes y joyería en una tienda departamental de Tacubaya. En diciembre pasado se informó la detención de dos hombres vinculados con una célula dedicada al robo de relojes de alta gama en la alcaldía Miguel Hidalgo.