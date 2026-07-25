Brugada gradúa a 426 policías de CDMX y anuncia estímulo económico para elementos que participaron en el Mundial

Al centro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la ceremonia de graduación de 426 policías de la generación 298 de la Universidad de la Policía, donde reconoció la labor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y anunció un estímulo económico extraordinario para el personal por su trabajo durante el Mundial en la Ciudad de México.

“Este estímulo es un acto de justicia para una policía que estuvo a la altura de un desafío histórico de día y de noche, antes del amanecer y de madrugada al pie del cañón, bajo el sol y bajo la lluvia. Gracias, compañeras y compañeros policías por hacer posible que la imagen de una ciudad segura, alegre y hospitalaria diera la vuelta al mundo”, afirmó.

Durante su mensaje a las 194 mujeres y 232 hombres graduados, la mandataria capitalina anunció la próxima publicación de la convocatoria del Concurso de Promoción 2026, que permite a los uniformados la oportunidad de avanzar en sus carreras.

“Expreso, en nombre de la Ciudad de México, una sincera felicitación a los 426 policías que hoy se gradúan, 399 en la Carrera de Policía de Proximidad y 27 en el perfil de Policía penitenciario” Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México



La jefa de Gobierno, Clara Brugada, al fondo de dos policías graduadas, el 25 de julio de 2026. ı Foto: Cortesía

Desde las instalaciones de la Universidad de la Policía, en la alcaldía Álvaro Obregón, la Jefa de Gobierno destacó que en la actual administración la institución ha formado a más de 2 mil profesionales de la seguridad para el fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la Ciudad de México.

Subrayó que la capital cuenta con una de las corporaciones policiales más robustas de México, integrada por cerca de 90 mil elementos; además, resaltó los avances en materia de seguridad pública, entre ellos la reducción de 64 por ciento de los delitos de alto impacto, el robo de vehículo con violencia, que registró una reducción de 87 por ciento. Asimismo, destacó que junio fue el mes con menos homicidios registrados en los últimos 15 años.

Brugada destacó que desde el inicio de su administración se han desarticulado 43 células criminales y detenido a más de 11 mil personas relacionadas con delitos de alto impacto, con ocho ejes de acción aplicados a través de la estrategia de seguridad en coordinación con el gobierno federal.

Graduación de policías de la Ciudad de México, el 25 de julio de 2026. ı Foto: Cortesía

La mandataria exhortó a las y los nuevos policías a desempeñar sus funciones con apego a la legalidad y honestidad, bajo los principios de cero corrupción, respeto a los derechos humanos y cercanía con la ciudadanía.

“Recuerden que la población a través de sus impuestos es quien paga los salarios de ustedes y de todos nosotros, nos debemos al pueblo. Y cuando el pueblo tenga la evaluación, la mejor evaluación a la policía, es cuando estará mejor esta gran institución, y eso se construye cada día” Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México



Por su parte, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, destacó que 426 cadetes concluyeron su formación inicial en la Universidad de la Policía (Unipol) de la Ciudad de México, de los cuales 399 se integran a la corporación con perfil de policía de proximidad y 27 al sistema de seguridad penitenciaria.

Señaló que las y los nuevos elementos fortalecerán los 72 sectores policiales, los agrupamientos de la Policía Metropolitana y la seguridad en los centros penitenciarios.

El Jefe Tauro informó que 40 servidoras y servidores públicos concluyeron el curso de mandos habilitados, lo que permitirá fortalecer la conducción operativa de la institución.

Además, reconoció el trabajo de la Universidad de la Policía como un referente nacional en la formación policial y subrayó que en sus aulas se preparan mujeres y hombres comprometidos con la construcción de la paz y la protección de los derechos de todas las personas.

Al centro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el titular de la SSC, Pablo Vázquez, el 25 de julio de 2026. ı Foto: Cortesía

Vázquez Camacho reconoció a las familias de las y los graduados por acompañar y respaldar su vocación de servicio. Asimismo, exhortó a las nuevas generaciones de policías a desempeñarse con honestidad, disciplina, lealtad y cercanía con la ciudadanía , al recordar que representan el prestigio de una institución.

Recordó la participación de la Policía durante la reciente Copa Mundial de Fútbol al señalar que el éxito de los operativos fue resultado del trabajo de miles de mujeres y hombres policías. En ese sentido, convocó a las y los nuevos elementos a contribuir al fortalecimiento de la corporación y a sumarse con una labor profesional y cercana a la población.

cehr