¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 6 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY sábado 6 de junio

Aspecto de una asistente a una Marcha del Orgullo en CDMX.
Aspecto de una asistente a una Marcha del Orgullo en CDMX. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX.
Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este sábado 6 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 6 de junio se prevén cuatro marchas y 13 concentraciones.

Marchas

  • Comité del Orgullo Miguel Hidalgo: En Miguel Hidalgo, Estación “Normal” de la Línea 2 del Metro (Calz. México-Tacuba y Tláloc, Col. Un Hogar para Nosotros) con destino al Parque Salesiano (Lago Xochimilco y Laguna del Carmen, Col. Anáhuac 1ª Sección), desde las 11:00 horas.
  • Comité del Orgullo Xochimilco: En Xochimilco, Sede de la Primera Alcaldía Xochimilco (Francisco Goytia y Gladiolas, Col. San Pedro) con destino por definir, desde las 11:00 horas.
  • Comité del Orgullo Azcapotzalco: En Azcapotzalco, Eulalia Guzmán y Calz. Camarones (Col. Nueva Santa María) con destino al Jardín Parque Hidalgo (Av. Azcapotzalco y Jardín Miguel Hidalgo, Col. Azcapotzalco Centro), desde las 12:00 horas.
  • Unidad de Pastores del Sureste Ciudad de México: En Tláhuac, Paso Conejo (Av. Tláhuac, Col. Zacatenco) con destino a la Sede de la Alcaldía Tláhuac, desde las 12:00 horas.

Concentraciones

  • Boicot, Desinversiones y Sanciones, México: En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez), desde las 07:30 horas.
  • Colectiva “Glorieta de las Mujeres que Luchan”: En Cuauhtémoc, Glorieta “La Joven de Amajac” (Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Juárez), desde las 10:30 horas.
  • Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México: En Benito Juárez, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco), desde las 11:00 horas.
  • Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: En Cuauhtémoc, Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la CNTE (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico), desde las 11:00 horas.
  • Frentes de Egresados de la Normal de Tenería: En Cuauhtémoc, Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico), desde las 11:00 horas.
  • Equipo de Comunicadoras y Comunicadores “Desinformémonos”: En Cuauhtémoc, Galería Urbana del Colegio de San Ildefonso (San Ildefonso No. 33, Col. Centro Histórico), desde las 11:30 horas.
  • Laboratorio 4:20: En Cuauhtémoc, Av. Chapultepec y Amberes (Col. Juárez), desde las 12:00 horas.
  • Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Cuauhtémoc, Plaza Tlaxcoaque (Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro), desde las 12:00 horas.
  • Comité 68 Prolibertades Democráticas: En Cuauhtémoc, Jardín de San Fernando (Av. Hidalgo y San Fernando, Col. Guerrero), desde las 12:00 horas.
  • Vulvam Mujeres Power: En Cuauhtémoc, Alameda Central (Av. Hidalgo y Angela Peralta, Col. Centro), desde las 12:30 horas.
  • La Resistencia: En Venustiano Carranza, Casa Marx (Sur 79 No. 358, Col. Lorenzo Boturini), desde las 12:30 horas.
  • Colectiva “Clan Mariposas Negras”: En Benito Juárez, Cineteca Nacional de México (Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco), desde las 15:00 horas.
  • Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México: En Cuauhtémoc, Mercado Martínez de la Torre Anexo (Eje 1 Norte Mosqueta y Héroes, Col. Guerrero), desde las 18:00 horas.

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