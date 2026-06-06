Marchas y bloqueos en CDMX HOY 6 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una asistente a una Marcha del Orgullo en CDMX.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este sábado 6 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 6 de junio se prevén cuatro marchas y 13 concentraciones.

Marchas

Comité del Orgullo Miguel Hidalgo: En Miguel Hidalgo, Estación “Normal” de la Línea 2 del Metro (Calz. México-Tacuba y Tláloc, Col. Un Hogar para Nosotros) con destino al Parque Salesiano (Lago Xochimilco y Laguna del Carmen, Col. Anáhuac 1ª Sección), desde las 11:00 horas.

Comité del Orgullo Xochimilco: En Xochimilco, Sede de la Primera Alcaldía Xochimilco (Francisco Goytia y Gladiolas, Col. San Pedro) con destino por definir, desde las 11:00 horas.

Comité del Orgullo Azcapotzalco: En Azcapotzalco, Eulalia Guzmán y Calz. Camarones (Col. Nueva Santa María) con destino al Jardín Parque Hidalgo (Av. Azcapotzalco y Jardín Miguel Hidalgo, Col. Azcapotzalco Centro), desde las 12:00 horas.

Unidad de Pastores del Sureste Ciudad de México: En Tláhuac, Paso Conejo (Av. Tláhuac, Col. Zacatenco) con destino a la Sede de la Alcaldía Tláhuac, desde las 12:00 horas.

Concentraciones

Boicot, Desinversiones y Sanciones, México: En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez), desde las 07:30 horas.

Colectiva “Glorieta de las Mujeres que Luchan”: En Cuauhtémoc, Glorieta “La Joven de Amajac” (Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Juárez), desde las 10:30 horas.

Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México: En Benito Juárez, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco), desde las 11:00 horas.

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: En Cuauhtémoc, Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la CNTE (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico), desde las 11:00 horas.

Frentes de Egresados de la Normal de Tenería: En Cuauhtémoc, Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico), desde las 11:00 horas.

Equipo de Comunicadoras y Comunicadores “Desinformémonos”: En Cuauhtémoc, Galería Urbana del Colegio de San Ildefonso (San Ildefonso No. 33, Col. Centro Histórico), desde las 11:30 horas.

Laboratorio 4:20: En Cuauhtémoc, Av. Chapultepec y Amberes (Col. Juárez), desde las 12:00 horas.

Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Cuauhtémoc, Plaza Tlaxcoaque (Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro), desde las 12:00 horas.

Comité 68 Prolibertades Democráticas: En Cuauhtémoc, Jardín de San Fernando (Av. Hidalgo y San Fernando, Col. Guerrero), desde las 12:00 horas.

Vulvam Mujeres Power: En Cuauhtémoc, Alameda Central (Av. Hidalgo y Angela Peralta, Col. Centro), desde las 12:30 horas.

La Resistencia: En Venustiano Carranza, Casa Marx (Sur 79 No. 358, Col. Lorenzo Boturini), desde las 12:30 horas.

Colectiva “Clan Mariposas Negras”: En Benito Juárez, Cineteca Nacional de México (Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco), desde las 15:00 horas.

Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México: En Cuauhtémoc, Mercado Martínez de la Torre Anexo (Eje 1 Norte Mosqueta y Héroes, Col. Guerrero), desde las 18:00 horas.

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