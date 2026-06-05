Marchas y bloqueos en CDMX HOY 5 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Concentración de integrantes de la CNTE sobre Insurgentes, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este viernes 5 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 5 de junio se prevé una marcha, ocho concentraciones y dos citas.

Concentraciones

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: En Cuauhtémoc, Lugar 1: Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes (Col. Tabacalera) y Lugar 2: Antimonumento Ayotzinapa +43 (Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, Col. Tabacalera), desde las 10:00

Liberación Animal MX: En Coyoacán, Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (Circuito Escolar, Ciudad Universitaria), desde las 11:00...

Diversas Organizaciones Sociales: En Benito Juárez, Estación “Etiopía/Plaza de la Transparencia” de la Línea 3 del Metro (Diagonal San Antonio y Xola, Col. Narvarte Poniente), desde las 11:00

Comunidad Politécnica: En Miguel Hidalgo, Instalaciones de Canal Once (Prolongación Manuel Carpio No. 475, Col. Casco de Santo Tomás), desde las 12:00...

Laboratorio 4:20: En Cuauhtémoc, Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, desde las 12:00

Resistencia Estudiantil de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional: En Miguel Hidalgo, Escuela Superior de Medicina (Salvador Díaz Mirón y Plan de San Luis, Col. Casco de Santo Tomás), desde las 15:00

Trasuix: En Cuauhtémoc, Estación “Miguel Hidalgo” de las Líneas 2 y 3 del Metro (Av. Hidalgo y Av. Paseo de la Reforma, Col. Tabacalera), desde las 15:00

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”: En Cuauhtémoc, Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales (James Sullivan No. 133, Col. San Rafael), desde las Durante el día

Citas Agendadas

Unión de Vecinos D.F.: En Venustiano Carranza, Agencia del Ministerio Público Venustiano Carranza 3 (Av. Fray Servando Teresa de Mier y Francisco del Paso y Troncoso, Col. Jardín Balbuena), desde las 10:00

Gran Consejo del Valle de Anáhuac: En Cuauhtémoc, Oficinas Alternas de la Secretaría de Gobierno (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera), desde las 12:00

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