¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 5 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY viernes 5 de junio

Marcha de estudiantes del IPN en CDMX.
Marcha de estudiantes del IPN en CDMX. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Concentración de integrantes de la CNTE sobre Insurgentes, en CDMX.
Concentración de integrantes de la CNTE sobre Insurgentes, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este viernes 5 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 5 de junio se prevé una marcha, ocho concentraciones y dos citas.

Concentraciones

  • Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: En Cuauhtémoc, Lugar 1: Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes (Col. Tabacalera) y Lugar 2: Antimonumento Ayotzinapa +43 (Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, Col. Tabacalera), desde las 10:00
  • Liberación Animal MX: En Coyoacán, Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (Circuito Escolar, Ciudad Universitaria), desde las 11:00...
  • Diversas Organizaciones Sociales: En Benito Juárez, Estación “Etiopía/Plaza de la Transparencia” de la Línea 3 del Metro (Diagonal San Antonio y Xola, Col. Narvarte Poniente), desde las 11:00
  • Comunidad Politécnica: En Miguel Hidalgo, Instalaciones de Canal Once (Prolongación Manuel Carpio No. 475, Col. Casco de Santo Tomás), desde las 12:00...
  • Laboratorio 4:20: En Cuauhtémoc, Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, desde las 12:00
  • Resistencia Estudiantil de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional: En Miguel Hidalgo, Escuela Superior de Medicina (Salvador Díaz Mirón y Plan de San Luis, Col. Casco de Santo Tomás), desde las 15:00
  • Trasuix: En Cuauhtémoc, Estación “Miguel Hidalgo” de las Líneas 2 y 3 del Metro (Av. Hidalgo y Av. Paseo de la Reforma, Col. Tabacalera), desde las 15:00
  • Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”: En Cuauhtémoc, Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales (James Sullivan No. 133, Col. San Rafael), desde las Durante el día

Citas Agendadas

  • Unión de Vecinos D.F.: En Venustiano Carranza, Agencia del Ministerio Público Venustiano Carranza 3 (Av. Fray Servando Teresa de Mier y Francisco del Paso y Troncoso, Col. Jardín Balbuena), desde las 10:00
  • Gran Consejo del Valle de Anáhuac: En Cuauhtémoc, Oficinas Alternas de la Secretaría de Gobierno (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera), desde las 12:00

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