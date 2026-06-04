Evita el tráfico

Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 4 de junio: ¿Qué calles están cerradas?

Diversas movilizaciones sociales complicarán la circulación en la capital; revisa los puntos afectados y las rutas alternas para anticipar tu salida

Integrantes de la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante bloqueo
Integrantes de la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante bloqueo Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Este jueves 4 de junio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

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Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante bloqueo
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante bloqueo ı Foto: Cuartoscuro

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Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 4 de junio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

  • Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, desde las 10:00
  • Colectivo “Una luz en el camino”: Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 07:00
  • Comunidad politécnica: Instalaciones de Canal Once Prolongación Manuel Carpio No. 475, Col. Casco de Santo Tomás, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 10:00
  • Amigos del refugio Franciscano: Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana Digna Ochoa y Placido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
  • Unión Nacional de Trabajadores del Campo: Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. Medellín No. 33, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00
  • Pulso humano: Senado de la República Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00

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