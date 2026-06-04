Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 4 de junio: ¿Qué calles están cerradas?

Integrantes de la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante bloqueo

Este jueves 4 de junio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas , bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante bloqueo ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 3 de junio

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 4 de junio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, desde las 10:00

Colectivo “Una luz en el camino”: Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 07:00

Comunidad politécnica: Instalaciones de Canal Once Prolongación Manuel Carpio No. 475, Col. Casco de Santo Tomás, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 10:00

Amigos del refugio Franciscano: Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana Digna Ochoa y Placido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Unión Nacional de Trabajadores del Campo: Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. Medellín No. 33, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc , desde las 11:00

Pulso humano: Senado de la República Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 4 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/NUJLsdxUKR — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 4, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT