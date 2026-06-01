Adiós al Info CDMX; avala el Congreso nuevo órgano

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la expedición de la nueva Ley de Transparencia para el Acceso y Socialización de la Informació, la cual extingue al Instituto de Transparencia, Acceso al Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX).

Durante la discusión llevada a cabo en la última sesión del segundo periodo ordinario, la legisladora local del PRI Tania Nanette Larios Pérez cuestionó la iniciativa avalada por 53 votos a favor y cinco en contra, los cuales correspondieron al tricolor y a Movimiento Ciudadano.

El Dato: La titular del Info CDMX, Laura Enríquez, publicó un video en el cual advirtió que de aprobarse estas iniciativas en transparencias el instituto dejaría de existir.

“Nosotros no confiamos ni en una coma de lo que Morena promete, porque sabemos que siempre hay una trampa detrás de cada iniciativa y proyecto que ellos argumentan como una supuesta transformación de lo que debería de ser la transparencia” afirmó la priista.

TE RECOMENDAMOS: Despliegue de MP Manda Fiscalía a MP al Zócalo y al Estadio CDMX

Esta nueva ley, enviada al Congreso el 14 de mayo por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, establece la creación de un nuevo órgano desconcentrado que asumirá las funciones de las autoridades locales para garantizar el acceso a la transparencia y la información pública.

Dicha institución estará adscrita a la Secretaría de la Contraloría General capitalina, motivo por el cual la oposición ha cuestionado la autonomía con la que se pueda manejar la nueva autoridad, luego de cómo lo hacía el Info CDMX.

2 de cada 10 solicitudes de transparencia son para Iztacalco

“El resultado responde a una intención de controlar, más que a una verdadera agenda de transparencia. El PAN no va a acompañar el desmantelamiento de los contrapesos bajo el disfraz de una nueva arquitectura institucional.

“Digámoslo como es, un órgano desconcentrado no es un contrapeso formal, es una oficina gubernamental más”, exclamó el líder de la bancada del PAN, Andrés Atayde Rubiolo.

El legislador del blanquiazul también afirmó que el oficialismo ha creado este nuevo órgano, porque tiene el objetivo sistemático de desarmar la autonomía de quienes estorban al poder.

Por su parte, el diputado morenista Víctor Hugo Romo de Vivar defendió la creación del nuevo órgano dentro del cual habrá mecanismos de coordinación interinstitucional y reglas claras para la protección de datos personales.

De acuerdo con el dictamen aprobado, la nueva Ley de Transparencia migrará los recursos humanos con los que contaba el Info CDMX, para evitar despidos.

Mil 862 peticiones ARCO hubieron entre enero y marzo

Además, Brugada Molina afirmó en ocasiones previas que la transformación del Info CDMX obedecía a motivos de compactación estructural y ahorros.

El origen de esta transformación data del 20 de diciembre de 2024, fecha en la cual entró en vigor una reforma constitucional federal que eliminó entes gubernamentales como el Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Posteriormente, en enero de 2026, el Congreso de la Ciudad de México publicó un decreto que derogaba el carácter autónomo del Info CDMX, lo cual inició la reconversión del órgano a una dependencia adscrita a la Contraloría local.

Así entonces, en marzo de 2026 comenzó la instalación de mesas de trabajo entre legisladores y personal del Info CDMX para determinar qué se haría con los activos del Instituto de Transparencia, cuál sería el destino de los expedientes acumulados durante años y qué ocurriría con los derechos laborales de los trabajadores de la dependencia.

Fue este 31 de mayo, durante el final del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, que finalmente se aprobó la creación del nuevo ente encargado de garantizar el acceso a la información.

180 Días tiene el Info CDMX para transferir sus datos y bienes

RESGUARDAN DATOS. Durante la sesión de este domingo, los diputados locales también aprobaron la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, igualmente impulsada por Brugada Molina.

Con la extinción del Info CDMX también cambiará el organismo encargado de blindar los datos sensibles que la ciudadanía entrega a alcaldías, secretarías e incluso, ministerios públicos.

Previamente, si una institución pública vulneraba datos privados, el Info CDMX era el encargado de tramitar los recursos de revisión para defender los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de la ciudadanía.

El nuevo órgano descentralizado será el responsable de vigilar y supervisar los sistemas de datos de los sujetos obligados en la capital del país.

Adiós al Info CDMX; avala el Congreso nuevo órgano ı Foto: Especial

Esta situación también originó críticas por parte de legisladores de oposición, quienes alertaron que las nuevas disposiciones oficiales pondrán en riesgo la información sensible de los capitalinos.

De acuerdo con Larios Pérez, esta nueva legislación sólo copió y pegó la mayoría de los artículos de la ley vigente. Desde su perspectiva, el único cambio real fue atribuir las funciones de protección al nuevo órgano desconcentrado.

“Los datos personales de los ciudadanos de la Ciudad de México, si caen en manos de Morena, van a ser utilizados políticamente”, expresó la priista en el pleno del Congreso capitalino.