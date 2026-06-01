Opacidad de alcaldesa de Tláhuac; cada año, menos contratos públicos

Desde su llegada a la alcaldía Tláhuac, en 2021, la morenista Araceli Berenice Hernández Calderón ha sido poco transparente en la información sobre convenios firmados por la demarcación, pues la publicación de éstos ha disminuido durante sus mandatos.

Al comparecer ante diputados del Congreso de la Ciudad de México, la edil afirmó que sí cumplía con sus compromisos de rendición de cuentas e incluso destacó que su Gobierno ha sido reconocido por esta acción.

El Dato: En abril pasado el Inegi informó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, siete de cada 10 habitantes de Tláhuac perciben inseguridad.

“Estamos convencidos de que la transformación se construye con transparencia, rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción. La Unidad de Transparencia (de Tláhuac) ha dado cumplimiento permanente a las acciones en materia de acceso a la información pública”, afirmó la alcaldesa reelecta en 2024 para un segundo periodo de mandato.

De acuerdo con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, las 16 alcaldías de la capital están obligadas a presentar la información relacionada con los gastos ejercidos de los recursos públicos.

En una revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia, La Razón observó que en 2022, durante su primer mandato, la edil publicó 170 contratos, cifra que un año después aumentó a 209, pero aun así estuvo por debajo de los 247 de Raymundo Martínez Vite, en 2019.

1 millón de pesos destinó la alcaldía en equipo de transporte

Los datos muestran que para 2024 la alcaldía Tláhuac únicamente difundió 125 acuerdos hechos para distintas acciones, como obras y servicios. Sobre el ejercicio 2025, Hernández Calderón divulgaba el pasado miércoles sólo 35 convenios, pero este fin de semana pubicó 33 más para sumar 68. Respecto al año en curso sólo hay contrato visible. En estos tres periodos todo fue adjudicación directa o invitación restringida.

Sobre esta disminución de los datos transparentados, la alcaldesa dijo a este diario que el tema no es responsabilidad de su Gobierno, sino del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX).

“Tenemos que esperar a que sea el sistema del Instituto (Info CDMX) el que suba toda la información, pero nosotros a la fecha hemos transparentado, solventado, como ellos le llaman, todos los puntos a tratar.

392 mil personas vivían en Tláhuac en 2020, según el Inegi

“Me parece que será cuestión de unos días, porque incluso ayer nos llevaban un reconocimiento respecto al sistema de datos personales y por cuanto hace a transparencia nos manifestaban que se ha solventado”, dijo la morenista.

El monto máximo de los 35 contratos publicados por Tláhuac en 2025 es de sólo 164 millones 148 mil 445 pesos, lo cual, por ejemplo, apenas representa 7.3 por ciento del presupuesto de la demarcación en ese periodo que fue de dos mil 249 millones 930 mil pesos.

En cuanto al monto mínimo de los mismos documentos, los convenios firmados contemplan adquisiciones por 65 millones 649 mil 485 pesos, cifra que, comparada al presupuesto anual de Tláhuac, representa 2.92 por ciento.

El contrato más alto expedido por la demarcación, con folio 032/2025, lo firmó con la empresa ICCGMX, Industriales Culturales y Creativas González México, S.A. de C.V., para la adquisición de objetos como esmaltes anticorrosivos a base de agua de distintos colores, thiner, pintura vinil, felpa de poliéster, entre otros, por un monto de 25 millones 999 mil 577 pesos.

Al respecto, la diputada del Partido Verde Ecologista de México Rebeca Peralta León mencionó a este diario que ella no sólo encontró irregularidades en la gestión de transparencia, sino también en las fechas de trabajo que reporta la alcaldesa.

“Lo que estoy pidiendo es más transparencia, efectivamente, porque ella nada más saca entre su información una foto de que transparencia le dio un reconocimiento, pero falta información.

“De entrada, me generó la interrogación, porque ya nos informó (Hernández Calderón) hasta noviembre de 2026 en el tema de atención a oficios y apenas estamos en mayo”, expuso.

La legisladora además mencionó que desconfía de la información proporcionada por la alcaldesa en materia de obras, pues, dijo, lo destacado corresponde a acciones de los gobiernos capitalino y federal. Indicó también que hay una falta de datos sobre las acciones de seguridad.

Peralta León comentó que aún se requiere comprobar mucho presupuesto público ejercido bajo la administración de Hernández Calderón; sin embargo, espera que el gasto de la demarcación pueda comprobarse en su totalidad.

“Viene, efectivamente, con su segunda administración y creo quedan algunos huecos en transparencia, como el tema de obra. Con la información que nos está dando, es más, en el informe, no coincide. Falta mucho dinero por comprobar y esperemos que lo hagan, porque, a lo mejor, su gente que le hace el tema administrativo no lo hizo bien”, mencionó.

Hernández Calderón se comprometió a revisar la situación de los contratos, pues, sostuvo, su gestión se caracteriza por la transparencia y el garantizar este derecho a la ciudadanía.