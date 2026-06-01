Manda Fiscalía a MP al Zócalo y al Estadio CDMX

La Capital del país ha sido sede de tres mundiales varoniles en 1970, 1986 y ahora 2026, así como de un femenil, en 1971.

LA FISCALÍA GENERAL de Justicia de la Ciudad de México anunció que hará un despliegue de Ministerios Públicos itinerantes en el Mundial de Futbol para atender, de manera inmediata, cualquier delito relacionado con eventos masivos.

El órgano autónomo detalló en un comunicado que colocará dos instancias de este tipo en el Estadio Ciudad de México, antes Azteca, durante los cinco partidos que se disputarán en esta sede, incluido el inaugural del 11 de junio. La otra estará en el Zócalo durante toda la justa deportiva, hasta el 19 de julio.

“En estos puntos, agentes del Ministerio Público recibirán denuncias relacionadas con delitos como robo sin violencia, fraude, falsificación de boletos y otras conductas asociadas a eventos masivos”, precisó.

Además, la Fiscalía capitalina indicó que las unidades móviles contarán con personal de la Unidad de Gestión Administrativa para atender reportes de extravío de documentos oficiales y dispositivos electrónicos sin necesidad de trasladarse a alguna Coordinación Territorial.

El Tip: En cada alcaldía habrá un Fan Fest, pero Gustavo A. Madero e Iztapalapa tendrán dos, de acuerdo con el Gobierno local, por lo que suman 19 espacios de este tipo.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se espera el arribo de al menos cinco millones de visitantes a la Ciudad de México con motivo del Mundial, pues la ciudad albergará el partido inaugural y algunos duelos de la Selección nacional.

En lo que respecta a delitos sexuales, de extorsión u otro tipo de complejidad, el órgano autónomo local refirió que las Fiscalías de Investigación especializadas serán las encargadas de atender los casos.

10 días faltan para México dispute el partido inaugural

Una preocupación de algunos organismos, colectivos y activistas es la posible trata de personas, principalmente de mujeres y menores de edad, por lo cual el Gobierno capitalino ha emprendido distintas acciones de prevención de este ilícito.

Sobre las remisiones por delitos ligados a eventos del Mundial, la autoridad afirmó que serán atendidos por las Coordinaciones Territoriales más cercanas a las sedes.