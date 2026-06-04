Fuerte lluvia deja inundaciones, encharcamientos y afectaciones en distintos puntos de la CDMX

Las intensas lluvias registradas durante la noche del 3 de junio y las primeras horas del 4 de junio provocaron múltiples afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, donde se reportaron inundaciones, encharcamientos, vehículos varados y problemas en la movilidad.

Desde la noche del miércoles, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó sobre precipitaciones de fuerte intensidad en diversas alcaldías de la capital. Conforme avanzó la madrugada, comenzaron a registrarse acumulaciones importantes de agua que impactaron vialidades y zonas habitacionales.

Uno de los puntos con mayores afectaciones fue el Eje 1 Norte, a la altura de la estación Hangares de la Línea 5 del Metro, donde la acumulación de agua cubrió gran parte de la vialidad. Debido a esta situación, el Sistema de Transporte Colectivo informó el cierre temporal de la estación como medida preventiva para proteger a los usuarios.

Horas después, el servicio fue restablecido una vez que las condiciones permitieron la reapertura del acceso.

#AvisoMetro: Al momento se abre la estación Hangares, todas las estaciones de la Línea 5 se encuentran ofreciendo servicio en ambas direcciones. https://t.co/6kY80DnszD — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 4, 2026

Alcaldías reportan encharcamientos

En la alcaldía Venustiano Carranza, vecinos de las colonias 20 de Noviembre y Ampliación Venustiano Carranza reportaron un brote de aguas negras sobre Eje 2 Norte y Gran Canal. La situación generó encharcamientos considerables e incluso el ingreso de agua contaminada a algunos inmuebles.

Por otra parte, personal de Protección Civil acudió a diferentes puntos de Xochimilco para atender encharcamientos de hasta 150 metros de extensión en calles de Santa Cruz Xochitepec. Las brigadas realizaron maniobras para facilitar el desalojo del agua mediante la apertura de infraestructura hidráulica.

En la calle Xochimilco, colonia Santa Cruz Xochitepec, @XochimilcoAl, se originó un encharcamiento de aproximadamente 150 metros. Personal operativo de la @SGIRPC_CDMX abrió los accesorios hidráulicos para abatir los niveles. No se reportan afectaciones de bienes inmuebles. pic.twitter.com/TMAAfZKiw3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 4, 2026

También se registraron afectaciones en la colonia Aeronáutica Militar, donde un encharcamiento alcanzó el acceso y patio de una vivienda. Las autoridades supervisaron el descenso de los niveles conforme operó el sistema de drenaje.

Otro punto afectado fue el cruce de Francisco del Paso y Troncoso con Sidar y Rovirosa, donde un vehículo quedó atrapado por el agua acumulada y tuvo que ser remolcado por personal operativo.

Asimismo, se reportó una importante inundación en la zona de Periférico y Barranca del Muerto, uno de los sitios que presentó mayores acumulados de agua durante la jornada.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos de la Ciudad de México, durante la noche y madrugada se atendieron 33 caídas de árboles, un poste derribado, 17 encharcamientos y nueve cortocircuitos relacionados con las condiciones meteorológicas.

Las autoridades mantienen vigilancia en las zonas afectadas y exhortaron a la población a extremar precauciones ante la posibilidad de nuevas lluvias en las próximas horas.

Iniciamos el día con el reporte de los servicios por lluvia atendidos durante la noche del miércoles y hoy por la madrugada.



- 33 árboles caídos

- 1 poste caídos

- ⁠17 encharcamientos

- 9 cortocircuitos@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/Ji3ULf9siA — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 4, 2026

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