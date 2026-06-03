Renuevan embarcaderos de Cuemanco y Nativitas en Xochimilco rumbo al Mundial 2026.

Al encabezar la inauguración del embarcadero de Cuemanco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó la inversión histórica de 174 millones de pesos destinada a la rehabilitación de este embarcadero y del de Nativitas, de los cuales 90 millones corresponden al primero.

Señaló que la intervención beneficia a más de 2 mil familias, 216 remeros y trajineras y a más de 500 mil visitantes que al año acuden a estos lugares de atracción turística. La renovación fue en un espacio de más de 50 mil metros cuadrados con la construcción de 162 locales comerciales —74 en Cuemanco y 88 en Nativitas—.

“Con esta inversión empezamos el rescate de Xochimilco; cuidamos este gran tesoro y comenzamos una transformación sin precedentes para esta zona fundamental de la Ciudad de México”, afirmó.

La mandataria capitalina sostuvo que la modernización de ambos embarcaderos representa el punto de partida para la recuperación integral de la ciudad lacustre y del bosque de agua de la capital. “Si nosotros concluimos nuestra gestión con la recuperación de Xochimilco y sus canales, nos daremos por bien servidos, porque ese es el mejor legado que podemos dejar”, expresó.

Asimismo, destacó que las chinampas constituyen “uno de los sistemas agrícolas más increíbles y extraordinarios que ha inventado la humanidad” y aseguró que, frente a la crisis climática global, “el mundo tiene mucho que aprender de la inteligencia colectiva de Xochimilco”.

Por ello, subrayó que la obra incorpora criterios de sustentabilidad e innovación ambiental, entre ellos luminarias LED alimentadas por energía solar, una torre hidrobotánica para la captación de agua pluvial, jardines de lluvia y zonas de infiltración para favorecer la recarga de acuíferos.

Luego de 30 años de abandono, inauguramos el nuevo embarcadero de Cuemanco.



Con esta obra recuperamos el espacio público y atendemos una prioridad ecológica: rescatar y mejorar el hábitat del ajolote, endémico de Xochimilco.



En el @GobCDMX estamos comprometidos con el rescate… pic.twitter.com/BQ4W3hrF2M — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 4, 2026

Brugada Molina detalló que se sembraron 55 mil plantas, de las cuales 40 mil son flores que atraen polinizadores, como abejas, colibríes y mariposas, y se rehabilitaron 15 mil metros cuadrados de áreas verdes e infraestructura hídrica.

“Invertir aquí significa mantener viva la gran biodiversidad y conservar servicios ecosistémicos fundamentales para la calidad del aire y la regulación del clima”, afirmó al recordar que Xochimilco alberga 844 especies de flora y fauna en más de 25 millones de metros cuadrados de área natural protegida.

La jefa de Gobierno destacó que Cuemanco se convirtió en la primera obra pública del país con cero emisiones netas contaminantes, reconocimiento acreditado mediante estándares internacionales de reducción y compensación de emisiones de carbono.

“Esta obra abre un nuevo camino de innovación pública; es un parteaguas que demuestra que es posible transformar sin comprometer el futuro del planeta”, puntualizó.

Aunado a ello, presentó las acciones para la conservación integral del ajolote, especie emblemática y endémica de Xochimilco. Al respecto, informó que la administración capitalina opera el primer laboratorio público para su preservación, impulsa la recuperación de 30 sitios chinamperos para su reintroducción al hábitat natural y construye el Santuario del Ajolote, en el Parque Ecológico de Xochimilco.

También anunció el arranque de una estrategia para detener las descargas de aguas residuales a los canales, una de las principales amenazas para el ecosistema. “Tenemos la obligación moral y la responsabilidad histórica de preservar este legado para las siguientes generaciones”, afirmó al señalar que Xochimilco es “memoria profunda y futuro compartido”.

¡Cuidar al ajolote es proteger uno de los mayores símbolos de nuestra biodiversidad!



En la ciudad hoy opera el primer laboratorio público para la conservación del ajolote y en el @GobCDMX avanzamos en la recuperación de 30 sitios chinamperos para su reintroducción a su hábitat… pic.twitter.com/rJMXZaQvWH — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 3, 2026

Al tomar la palabra, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Julia Álvarez Icaza Ramírez, señaló que el nuevo embarcadero de Cuemanco consta de una nave monumental con 74 locales comerciales, remodelación completa del malecón, así como la intervención total del camino y camellón central –donde se colocaron diversas esculturas del ajolote– de este espacio público.

Álvarez Icaza Ramírez enfatizó que para lograr este proyecto se trabajó de la mano de vecinas y vecinos, así como de todos los prestadores de servicios turísticos de la zona, por lo que se llevaron a cabo innumerables asambleas para informar con detalle las obras, y resumió: “hicimos un proceso participativo de transformación del turismo de Xochimilco”.

Añadió que, de manera paralela, se capacitó a más de 600 prestadores de servicios turísticos, quienes fueron certificados en conocimientos sobre esta zona patrimonial, además se capacitó a 25 personas como guías de naturaleza, de acuerdo con los criterios de la NOM 009.

Durante el acto, Icaza Ramírez entregó a la mandataria capitalina el Certificado de Compensación de Emisiones de CO₂ emitido por Climate Action Reserve, que acredita este logro ambiental y coloca a la Ciudad de México a la vanguardia en materia de infraestructura pública sustentable.

El representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, celebró la rehabilitación del embarcadero y del mercado local, al considerar que fortalecen la protección de este patrimonio y contribuyen a impulsar un turismo sostenible.

En ese contexto, propuso actualizar el Plan de Manejo de Xochimilco y desarrollar un Plan de Gestión de Visitantes para garantizar que la actividad turística contribuya a la conservación de este sitio emblemático.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Mercado de Artesanías de Cuemanco, Gerubiel Aguilar Tejeda, agradeció a la Jefa de Gobierno la remodelación y rehabilitación del mercado y el embarcadero, misma que se comprometió, a nombre de los comerciantes, a salvaguardar y mantener con cultura y tradición.

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JVR