Anuncian un desfile mundialista

A NUEVE DÍAS del inicio de la Copa del Mundo, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció un festival con más de mil actividades culturales, deportivas y recreativas, entre ellas un gran desfile en Paseo de la Reforma con carros alegóricos.
Desde el Bosque de Chapultepec, la mandataria capitalina presentó la Fiesta del Mundial, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de junio, por medio de 18 festivales futboleros.
“Queremos que la población de esta ciudad deje de ser espectadora frente a las pantallas y se convierta en protagonista de un Mundial con cultura y deporte, y qué mejor que hablar de futbol y jugarlo, no sólo verlo. Vamos a tener muchas actividades deportivas, ya escuchamos la diversidad del futbol”, mencionó.
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De acuerdo con autoridades capitalinas, en los 18 festivales habrá pantallas gigantes para ver partidos del Mundial, como los de la Selección Nacional; también se contarán con actividades deportivas, así como conciertos, danza, expresiones artísticas, entre otras. El mensaje es el Juego Limpio y Sociedad Justa.
La secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, destacó que el próximo sábado se llevará a cabo la ola más grande del mundo, y el 13 de junio, un desfile en Reforma con carros alegóricos, homenaje a las mujeres futbolistas, a Diego Armando Maradona y a Edson Arantes do Nascimento, Pelé, entre otros.
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La Jefa de Gobierno resaltó que en los próximos días su administración llevará a cabo la inauguración de distintas obras, como la Ruta El Chapulín —que conectará Chapultepec con Universidad—, la Ruta de los Animales Silvestros —que va de Universidad a Huipulco—, entre otras. Hoy presentará la rehabilitación de los embarcaderos de Xochimilco.
“El Mundial se vive, se disfruta y se va; pero las obras se quedan, porque no hay ni una obra que sea provisional, las obras que estamos haciendo en la ciudad son para el bienestar de la población”, dijo.