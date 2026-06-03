Anuncian un desfile mundialista

Clara Brugada durante la presentación de la Fiesta del Mundial, ayer.

A NUEVE DÍAS del inicio de la Copa del Mundo, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció un festival con más de mil actividades culturales, deportivas y recreativas, entre ellas un gran desfile en Paseo de la Reforma con carros alegóricos.

Desde el Bosque de Chapultepec, la mandataria capitalina presentó la Fiesta del Mundial, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de junio, por medio de 18 festivales futboleros.

“Queremos que la población de esta ciudad deje de ser espectadora frente a las pantallas y se convierta en protagonista de un Mundial con cultura y deporte, y qué mejor que hablar de futbol y jugarlo, no sólo verlo. Vamos a tener muchas actividades deportivas, ya escuchamos la diversidad del futbol”, mencionó.

De acuerdo con autoridades capitalinas, en los 18 festivales habrá pantallas gigantes para ver partidos del Mundial, como los de la Selección Nacional; también se contarán con actividades deportivas, así como conciertos, danza, expresiones artísticas, entre otras. El mensaje es el Juego Limpio y Sociedad Justa.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, destacó que el próximo sábado se llevará a cabo la ola más grande del mundo, y el 13 de junio, un desfile en Reforma con carros alegóricos, homenaje a las mujeres futbolistas, a Diego Armando Maradona y a Edson Arantes do Nascimento, Pelé, entre otros.

100 figuras de ajolotes se instalarán en festivales futboleros

La Jefa de Gobierno resaltó que en los próximos días su administración llevará a cabo la inauguración de distintas obras, como la Ruta El Chapulín —que conectará Chapultepec con Universidad—, la Ruta de los Animales Silvestros —que va de Universidad a Huipulco—, entre otras. Hoy presentará la rehabilitación de los embarcaderos de Xochimilco.

“El Mundial se vive, se disfruta y se va; pero las obras se quedan, porque no hay ni una obra que sea provisional, las obras que estamos haciendo en la ciudad son para el bienestar de la población”, dijo.